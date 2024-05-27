Раскрыто влияние щитовидной железы на «плохой» холестерин

Врач-кардиолог, старший научный сотрудник НМИЦ кардиологии им. Чазова Минздрава России Елена Римская раскрыла, как нехватка гормонов щитовидной железы влияет на уровень холестерина.Специалист рассказала, что тиреоидные гормоны оказывают влияние на кровоток коронарных сосудов и участвуют в метаболизме жиров. Гипотиреоз, или недостаток гормонов щитовидной железы, приводит к повышению уровня «плохого» холестерина в крови.«Гипотиреоз приводит к уменьшению активности рецепторов ЛПНП (липопротеина низкой плотности — "плохого" холестерина) на гепатоцитах (клетках печени), что приводит к уменьшению поглощения ЛПНП клетками печени и его повышению в крови», — объяснила Римская.Кардиолог также отметила, что из-за недостатка тиреоидных гормонов увеличивается сосудистая жесткость и возникает дисфункция эндотелия — слоя клеток, которые выстилают сосуды изнутри.«Дисфункция этих клеток приводит к повышению проницаемости для плохого холестерина и отложению его в стенках сосудов. Эндотелиальная дисфункция является ключевым фактором запуска и прогрессирования атеросклеротического процесса», — сообщила кардиолог.Ранее эндокринолог рассказала о симптомах болезней щитовидной железы у детей. Так, например, гипотиреоз приводит к задержке умственного и физического развития, нарушению обмена веществ и процессов терморегуляции.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки