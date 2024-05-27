Раскрыто влияние щитовидной железы на «плохой» холестерин
Специалист рассказала, что тиреоидные гормоны оказывают влияние на кровоток коронарных сосудов и участвуют в метаболизме жиров. Гипотиреоз, или недостаток гормонов щитовидной железы, приводит к повышению уровня «плохого» холестерина в крови.
«Гипотиреоз приводит к уменьшению активности рецепторов ЛПНП (липопротеина низкой плотности — "плохого" холестерина) на гепатоцитах (клетках печени), что приводит к уменьшению поглощения ЛПНП клетками печени и его повышению в крови», — объяснила Римская.
Кардиолог также отметила, что из-за недостатка тиреоидных гормонов увеличивается сосудистая жесткость и возникает дисфункция эндотелия — слоя клеток, которые выстилают сосуды изнутри.
«Дисфункция этих клеток приводит к повышению проницаемости для плохого холестерина и отложению его в стенках сосудов. Эндотелиальная дисфункция является ключевым фактором запуска и прогрессирования атеросклеротического процесса», — сообщила кардиолог.
Ранее эндокринолог рассказала о симптомах болезней щитовидной железы у детей. Так, например, гипотиреоз приводит к задержке умственного и физического развития, нарушению обмена веществ и процессов терморегуляции.
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