Добавки для профилактики хронических заболеваний в каждом возрастном периоде женщин

Гормональный баланс женского организма определяет его нормальное функционирование и психологическое состояние женщины. Старение тоже связано с изменением выработки гормонов. Как можно поддержать организм и оставаться жизнерадостными, бодрыми и здоровыми?ДНК - это не наша судьба. Человек может влиять на экспрессию унаследованного гена - и, следовательно, выбором образа жизни. Даже наследственные хронические недуги – это лишь предиктор, а не приговор.Добавки для женщин в любом возрастеХронические болезни, вызванные старениемК 65 годам 80% людей страдают одним или даже набором таких хронических недугов:Сердечно-сосудистыеДиабетГипертонияВысокий холестеринАртритОстеопорозНормальное старение в любой период жизни женщиныФертильный периодПервым гормоном, который выделяется яичниками девушки, считается прогестерон, а где-то через год - эстроген. В репродуктивном возрасте эта пара гормонов измеряется в пропорции друг к другу. Когда показатель эстрогена чересчур высок или прогестерона очень мало, чтобы установить баланс, вероятны ПМС, перепады настроения, мигрени, фиброзно-кистозная мастопатия, миома, спазмы во время менструаций, бесплодие, выкидыш.Добавки для данного периода жизни женщиныПоливитамины / добавки с железомПробиотикПри избытке эстрогена рекомендованы травы для детоксикации печени / крем с прогестероном. Вещества, удаляющие токсины из печени и балансирующие эстроген - альфа-липоевая кислота, метионин, таурин, глицин.Для детоксикации подойдут расторопша, ростки брокколи, экстракт артишока.Поддержка надпочечников в случае продолжительного стресса.ПерименопаузаГде-то к 35 годам и немного позже показатель прогестерона снижается, возвращая состояние доминирования эстрогенов. Поэтому в период перименопаузы симптомы ПМС усугубляются. С течением времен содержание эстрогена начинает падать и возникают так называемые приливы, ночное потоотделение, нарушения сна, снижение либидо, избыточный вес, остеопороз.Есть ряд аминокислот и трав, содержащих сочетание ГАМК, L-теанина, таурина, мелатонина, инозита, 5HTP. Они помогут нормализовать сон и снять тревожность.Нормализация эстрогена у женщин в периоды перименопаузы и менопаузы дает меньшую статистику:Кардиологических недуговОстеопорозаБолезни АльцгеймераДобавки в период перименопаузыМультивитамины / микроэлементыВитамин DЛьняное маслоСемена чиаДобавки для поддержки надпочечников с ашвагандой, родиолой, элеутерококком.МенопаузаЕсли у женщины не наблюдалось менструаций в продолжение года, это постменопауза.Стратегии образа жизни для снижения частоты хронических недугов старения:Контроль стрессаПолноценный сон: 7-9 час. в суткиДостаточная и разумная физическая активность (прогулки, щадящие виды спорта)Рацион питания с малым процентом сахара и быстрых углеводов, с избытком зелени и ряда ценных жиров.Оптимальные добавки в период менопаузыМультивитаминная / минеральная добавка без FeПробиотикиВитамин DДобавка Са | Mg. Если наблюдаются симптомы остеопении / остеопороза, добавка для наращивания костной массы с вит-ном K2 , минерал Sr, биотин и диоксид кремния (SiO2).

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки