Добавки для профилактики хронических заболеваний в каждом возрастном периоде женщин
ДНК - это не наша судьба. Человек может влиять на экспрессию унаследованного гена - и, следовательно, выбором образа жизни. Даже наследственные хронические недуги – это лишь предиктор, а не приговор.
Добавки для женщин в любом возрасте
Хронические болезни, вызванные старением
К 65 годам 80% людей страдают одним или даже набором таких хронических недугов:
Сердечно-сосудистые
Диабет
Гипертония
Высокий холестерин
Артрит
Остеопороз
Нормальное старение в любой период жизни женщины
Фертильный период
Первым гормоном, который выделяется яичниками девушки, считается прогестерон, а где-то через год - эстроген. В репродуктивном возрасте эта пара гормонов измеряется в пропорции друг к другу. Когда показатель эстрогена чересчур высок или прогестерона очень мало, чтобы установить баланс, вероятны ПМС, перепады настроения, мигрени, фиброзно-кистозная мастопатия, миома, спазмы во время менструаций, бесплодие, выкидыш.
Добавки для данного периода жизни женщины
Поливитамины / добавки с железом
Пробиотик
При избытке эстрогена рекомендованы травы для детоксикации печени / крем с прогестероном. Вещества, удаляющие токсины из печени и балансирующие эстроген - альфа-липоевая кислота, метионин, таурин, глицин.
Для детоксикации подойдут расторопша, ростки брокколи, экстракт артишока.
Поддержка надпочечников в случае продолжительного стресса.
Перименопауза
Где-то к 35 годам и немного позже показатель прогестерона снижается, возвращая состояние доминирования эстрогенов. Поэтому в период перименопаузы симптомы ПМС усугубляются. С течением времен содержание эстрогена начинает падать и возникают так называемые приливы, ночное потоотделение, нарушения сна, снижение либидо, избыточный вес, остеопороз.
Есть ряд аминокислот и трав, содержащих сочетание ГАМК, L-теанина, таурина, мелатонина, инозита, 5HTP. Они помогут нормализовать сон и снять тревожность.
Нормализация эстрогена у женщин в периоды перименопаузы и менопаузы дает меньшую статистику:
Кардиологических недугов
Остеопороза
Болезни Альцгеймера
Добавки в период перименопаузы
Мультивитамины / микроэлементы
Витамин D
Льняное масло
Семена чиа
Добавки для поддержки надпочечников с ашвагандой, родиолой, элеутерококком.
Менопауза
Если у женщины не наблюдалось менструаций в продолжение года, это постменопауза.
Стратегии образа жизни для снижения частоты хронических недугов старения:
Контроль стресса
Полноценный сон: 7-9 час. в сутки
Достаточная и разумная физическая активность (прогулки, щадящие виды спорта)
Рацион питания с малым процентом сахара и быстрых углеводов, с избытком зелени и ряда ценных жиров.
Оптимальные добавки в период менопаузы
Мультивитаминная / минеральная добавка без Fe
Пробиотики
Витамин D
Добавка Са | Mg. Если наблюдаются симптомы остеопении / остеопороза, добавка для наращивания костной массы с вит-ном K2 , минерал Sr, биотин и диоксид кремния (SiO2).
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
https://econet.ru - Добавил lavrentiya в категорию Разное
Добавить комментарий