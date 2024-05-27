Опасны для работы ЖКТ: диетолог Соломатина назвала самые полезные и вредные супы

Принято считать, что любые супы полезны и легко усваиваются организмом. Однако это не совсем так. Некоторые разновидности этого блюда способны нанести вред здоровью.Полезные супыПо словам диетолога Елены Соломатиной, самыми полезными супами считаются овощные на нежирном бульоне. Поэтому любые борщи и щи, приготовленные без мяса или на диетическом мясе, можно есть часто, не боясь последствий.— Бобовые и гороховые супы на нежирном бульоне считаются полезными, но лучше не варить их на костном бульоне, чтобы сохранить его свойства. Такие супы еще можно взбить блендером, тогда они будут усваиваться лучше, — порекомендовала собеседница «ВМ».При похудении рекомендуется есть овощные супы, потому что они даруют ощущение сытости и из-за грелина в их составе есть второе хочется уже не так сильно, отметила специалист.— Так как сейчас у многих людей недобор клетчатки, часто могут возникать проблемы с ЖКТ, иммунной и нервной системами, тяга к вредным продуктам. Поэтому, подкармливая микробиом клетчаткой в виде овощных супов, человек начинает чувствовать себя лучше. К такому обеду допустимо добавить ложку сметаны. Это немного изменит калорийность конечного продукта, но не нанесет вреда, — заверила врач.А вот грибные супы больше полезны в виде пюре, подчеркнула Соломатина:— Потому что в грибах содержится вещество хитозан. Он не дает усваиваться полезным компонентам и вызывает дискомфорт в кишечнике. В измельченном варианте он, наоборот, способствует выработке желудочной секреции.Рыбные супы тоже очень полезны для организма, считает специалист.— Особенно полезны супы из нежирной рыбы, потому что в ней содержатся омега-3 ненасыщенные жирные кислоты. Такие супы можно варить и на консервах, но важно, чтобы они были с хорошим составом, несильно жирные и копченые, — предупредила диетолог.Вредные супыСреди супов есть и те, которые не стоит есть слишком часто, уверена Соломатина.— Например, суп с клецками не несет в себе никакой энергетической пользы, так как мучные шарики — чистый углевод. Поэтому людям, склонным к полноте, не стоит увлекаться такой пищей. Не рекомендуется есть рассольник и солянку, потому что зачастую в них используются слишком соленые и копченые продукты, которые способны навредить ЖКТ, — предостерегла специалист.

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