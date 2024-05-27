Кардиолог Колодзей назвала поздний отход ко сну среди губящих сердце ежедневных привычек

Кардиолог Александра Колодзей перечислила ежедневные привычки, ослабляющие здоровье сердца.Медик констатировала, что список губящих сердце ежедневных привычек возглавляет курение. По словам Александры Колодзей, курение активизирует процессы свертывания крови и провоцирует спазмы артерий, ухудшая кровообращение сердечной мышцы.«В рамках различных работ доказано, что такая привычка приводит к повышению смертности от проблем с сердцем и сосудами на 50%. Причем важно помнить, что риск возрастает с возрастом и напрямую зависит от количества выкуриваемых сигарет», - пояснила врач.Кардиолог добавила, что также губительным для сердца может стать ежедневное употребление продуктов, перенасыщенных солью и сахаром, содержащих трансжиры и другие искусственно созданные пищевые компоненты. Особый риск для сердечнососудистой системы возникает, когда ежедневный рацион человека провоцирует повышенное жироотложение и лишний вес.Также кардиолог Колодзей назвала среди губящих сердце ежедневных привычек поздний отход ко сну, как и отсутствие упорядоченного режима дня в целом. Специалист отметила, что привычка засыпать и просыпаться в разное время негативно влияет на гормональное производство, механизмы аппетита, жировой метаболизм – последствием этого становится увеличение нагрузки на сердце, преждевременный износ сосудов.Врач обратила внимание на то, что люди, не имеющие привычки засыпать в одно время, тяготеющие к позднему отходу ко сну, часто страдают перееданием и демонстрируют другие признаки нездорового пищевого поведения, имеют лишний вес.Другими опасными для сердца привычками Александра Колодзей назвала слишком низкую физическую активность, многочасовое сидение, а также употребление алкоголя. Помимо того, на здоровье сердца негативно сказывается нежелание следить за важными для него параметрами, такими как артериальное давление, уровни сахара, инсулина или холестерина в крови. Их показания достаточно красноречиво говорят о том, могут ли иметься у человека проблемы с сердцем.

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