Бессонница оказалась связана с нарушением работы щитовидной железы

Проблемы со щитовидной железой широко распространены в мире. Но не все вовремя их замечают. Важно знать признаки, указывающие на гиперактивность или гипофункцию этого органа.Базовой функцией щитовидной железы является выработка гормонов тироксина (Т4) и трийодтиронина (Т3). Они влияют на разные процессы в организме, в частности, регулируют метаболизм и кровяное давление, поддерживают в норме температуру тела, способствуют гармоничной работе нервной системы, включая головной мозг.Эксперты называют несколько признаков неблагополучия со щитовидной железой. Одним из них является выпадение волос. Когда гормонов щитовидка вырабатывает слишком много, волосы становятся слабыми и быстрее выпадают.Другой тревожный симптом: бесплодие или выкидыши. Эти проблемы встречаются, когда, напротив, присутствует низкий уровень гормонов щитовидной железы. Также при гипофункции органа часто происходит неожиданное увеличение веса.А при гиперактивности наблюдается обратный процесс: резке снижение веса. Сопутствует этому явлению и чрезмерное потоотделение, а также возбуждение нервной системы.При высоком уровне гормонов Т3 и Т4 также часто наблюдается бессонница на фоне перенапряжения нервной системы. Человек испытывает частую тревогу, беспокойство, гиперактивность, что мешает засыпанию.

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