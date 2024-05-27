Диетолог Ноев заявила о вреде регулярного употребления сырников

Врач-диетолог, гастроэнтеролог Александра Ноев рекомендовала не злоупотреблять сырниками для исключения риска развития диабета, ожирения и онкологии.«Длительное время считалось, что сырники — это чуть ли не диетическая пища, и они всегда были предусмотрены в санаториях, в больницах, но в XXI веке стало понятно, что это — не такое уж полезное блюдо», — заявила экспертПо словам специалиста, сырники содержат животные жиры с холестерином низкой плотности, муку тонкого помола с углеводами и много сахара.«И вот это сочетание жиров и простых углеводов в сырнике вызывает очень большой риск ожирения, диабета, инсультов, инфарктов и атеросклероза. А корочка, получаемая за счёт обжарки на сковороде с маслом, увеличивает риск раковых опухолей», — заключила диетолог.

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