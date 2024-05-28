Врач-гастроэнтеролог Рустем Садыков: не следует употреблять кислые напитки на пустой желудок.Врач Садыков назвал негативные последствия питья по утрам воды с лимоном. Медик заявил, что прием кислых напитков на пустой желудок после сна повышает риск нарушения нормальной работы желудка. В частности, попадающая в него кислота может негативно повлиять на выработку собственного кислого сока, необходимого для пищеварения.При имеющихся хронических заболеваниях ЖКТ кислая вода с лимоном, принятая натощак, может спровоцировать обострение патологии, привести к появлению дискомфортных и болезненных симптомов, предупредил специалист.Еще одним негативным последствием привычки пить утром на пустой желудок кислые напитки является нарушение процесса усвоения белков в организме. Кроме того, это может оказывать вредное воздействие на слизистую.«Частое употребление кислотных напитков может повредить нежную слизистую оболочку горла, вызывая першение, боль и воспаление», - добавил врач Садыков.Медик обратил внимание на то, что с утра для приема на голодный желудок предпочтительнее щелочные продукты и напитки, об этом сообщил «Доктор Питер».«Для поддержания здоровья желудка лучше отдать предпочтение щелочным продуктам, таким как бананы, авокадо или миндальное молоко, которые помогают нейтрализовать кислотность желудка и защитят его слизистую оболочку», - объяснил гастроэнтеролог.

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