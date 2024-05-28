Сладкоежки оценят: вкусный напиток, который поможет похудеть и забыть о голоде
Когда речь заходит о похудении, то многим приходят на ум строгие ограничения в питании, особенно отказ от сладкого и мучного. Однако диетологи заверяют: так вы точно долго не продержитесь, более того, заставите организм стрессовать, что только спровоцирует срыв и возврат лишних килограммов. Конфеты и хлеб можно есть, но только следите за их количеством. Также не забывайте про фрукты, овощи, мясо, рыбу, крупы и физические нагрузки.
По словам эксперта по здоровью и тренера Стива Беннета, даже тем, кто стремится похудеть, не стоит отказываться от одного вкусного напитка. Речь идет о какао. Дело в том, что этот напиток богат клетчаткой, которая как раз отлично насыщает и помогает не съесть лишнего.
Кстати, клетчатка, которая содержится в какао, еще и помогает работе кишечника. В своем исследовании ученые доказали, что у людей, которые употребляли этот напиток в течение месяца, улучшилось состояние ЖКТ. Кроме того, некоторые добровольцы перестали страдать от запоров.
«Используйте какао-порошок, в котором нет никаких добавок. То есть для приготовления напитка вам потребуется всего три ингредиента: какао, молоко и кипяток. Также можно добавить стевию для сладости», — говорит Стив Беннет.
Польза какао доказана и наукой. Еще в 2015 году ученые проводили исследование, в котором приняли участие 240 человек. Все добровольцы пили по чашке какао в течение месяца. Результаты показали, что в среднем каждый участник потерял за этот период около 2,2 кг.
«Все диеты основаны на отказе от чего-либо, и людям это не нравится. Если вы поставите на первое место клетчатку, то станете в принципе быстрее наедаться, а порции со временем сократятся. Так что какао — ваш верный союзник», — заключил эксперт.
Чем еще полезно какао
Помогает бороться с преждевременным старением, ведь в состав какао входят полифенолы — природные антиоксиданты.
Улучшает настроение за счет триптофана. Эта аминокислота принимает участие в белковом обмене и стимулирует выработку гормонов — серотонина, мелатонина и холина.
Защищает сердце и сосуды благодаря флавоноидам. Они повышают тонус стенок артерий, улучшают кровообращение и защищают сосуды от повреждений свободными радикалами.
Улучшает память. Содержащиеся в какао антиоксиданты улучшают мозговое кровообращение, что положительно сказывается на работе мозга.
Выравнивает цвет лица за счет жирных кислот в составе.
Защищает от астмы, бронхита. Какао-порошок содержит алкалоиды — теобромин и теофиллин. Эти природные соединения помогают в лечении и профилактике болезней органов дыхания.
Как правильно готовить какао
Для ежедневного употребления людям с нормальным весом лучше всего пить какао на «половинном» молоке, то есть с добавлением воды в пропорции 50:50, рассказывала врач.
Для тех, кто страдает от избыточного веса, — на воде и без сахара. Лучше всего пить какао в первой половине дня, аналогично напиткам с кофеином. Незадолго до сна от какао стоит отказаться.
Важно: не переборщите с напитком! В идеале стоит выпивать кружку какао объемом 150-200 мл.
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