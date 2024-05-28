Врач перечислила первые тревожные симптомы сахарного диабета

Усталость после ночного отдыха может быть первым тревожным симптомом сахарного диабета, рассказала эндокринолог Диляра Лебедева. Признаки начинающегося заболевания врач перечислила в Telegram.Симптомами диабета Лебедева назвала слабость и усталость утром, частые походы в туалет по ночам, немотивированную смену настроения, капризы по мелочам и эмоциональные взрывы по незначительным поводам.При развитии инсулинорезистентности также могут возникнуть проблемы с концентрацией и сложности с выполнением мыслительных задач, отметила врач. Также заболевание может сопровождаться ощущением постоянного голода, не утихающего даже после приема пищи.Эндокринолог добавила, что из-за инсулинорезистентности появляется лишний вес, особенно в районе живота. При этом справиться с ним не помогают диеты, уточнила врач.На эти сигналы нужно обращать внимание, чтобы вовремя обратиться к врачу, рекомендовала Лебедева. «Без внимания и корректировки это может привести к диабету II типа, сердечно-сосудистым заболеваниям, проблемам с печенью и даже раку», — объяснила врач.Ранее Лебедева рассказала, что танцы, прогулки и другая активность, приносящая удовольствие, помогут справиться со стрессом. Эксперт уточнила, что стресс вызывают гормоны норадреналин, кортизол и адреналин. Однако мышцы во время активной работы способны сжигать их.

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