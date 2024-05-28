Терапевт Рябков назвал лекарства, прием которых может вызвать солнечные ожоги

Старайтесь избегать солнца, если проходите курс лечения определенными препаратами, говорит терапевт Андрей Рябков.Лето еще не началось, а некоторые регионы нашей страны уже изнывают от жары. Есть и первые пострадавшие. В Петербурге девушку увезли в реанимацию с 80% ожога тела I степени, после того как она несколько часов провела на солнце.Аномально высокие температуры обещают и в июне. По словам синоптика Татьяны Поздняковой, в Москве первый день календарного лета может стать самым жарким за последние 80 лет.Что происходит с организмом во время жары«Перегревание приводит к увеличению температуры тела, что может вызвать серьезные нарушения в работе организма», — предупреждает терапевт Андрей Рябков.Так, во время жары наступает обезвоживание. И хотя человек пьет больше жидкости, чтобы компенсировать потерю влаги через потоотделение, этого не всегда достаточно.«Обезвоживание ослабляет организм, затрудняет его нормальную работу, ухудшает кровоток и увеличивает риск для сердца», — говорит врач.Одно из самых серьезных последствий перегрева организма — тепловой удар, который требует немедленной медицинской помощи.«При тепловом ударе температура тела поднимается до критических отметок. Это может привести к нарушению работы сердца. Кроме того, человек рискует потерять сознание и при падении получить серьезные травмы, вплоть до смертельных», — объясняет врач.Кроме того, в жару повышается уровень стресса, ухудшается концентрация внимания, сон и работоспособность.Солнечные ожоги из-за лекарствСтрадает от жары и кожа. На солнце она может обгореть и преждевременно состариться. Кроме того, есть лекарства, которые способны спровоцировать солнечные ожоги.«Категорически не рекомендуется находиться на солнце людям, принимающим антибиотики, — предупреждает терапевт. — Некоторые антибиотики повышают чувствительность кожи, что приводит к солнечным ожогам. То же самое касается людей, страдающих онкологическими заболеваниями и получающим химиотерапевтические препараты».Кроме того, врач-дерматолог Анна Лебедева не советует загорать, если вы принимаете противогрибковые препараты, мочегонные, нейролептики, антидепрессанты, снотворные, оральные контрацептивы и кардиопрепараты. Эти лекарства под воздействием солнца способны спровоцировать образование пигментных пятен.«Даже безобидные витамины (B2, B6) могут стать причиной солнечных ожогов», — предупреждает дерматолог.Кому стоит особенно беречься во время жарыпациентам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Необходимо четко выполнять рекомендации врача и своевременно принимать назначенные медикаменты. По возможности стоит избегать городского транспорта в жаркое время суток.людям с гипертонией. Важно регулярно измерять артериальное давление.больным сахарным диабетом. Нужно еще тщательнее следить за уровнем сахара в крови.5 важных правил от терапевта для здоровья в жаркие дниПейте достаточное количество жидкости — воду, чай или сок. При этом кардиологи крайне не рекомендуют пить в жару алкоголь или кофе.Избегайте долгого пребывания на солнце, особенно без головного убора.Используйте солнцезащитные средства.Контролируйте температуру в помещении. Не сидите рядом с кондиционером, чтобы не простудиться.Носите легкую, светлую одежду из натуральных тканей.

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