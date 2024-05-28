Новое лекарство доказало свою эффективность при отторжении донорской почки, эксперименты дали обнадеживающие результаты
Контрольная группа из 22 человек с проявлениями АОО рандомно принимали как препарат или плацебо. Примечательно, что фелзартамаб был изначально разработан для терапии множественной миеломы через уничтожение опухолевых клеток в костном мозге. В основе лекарства лежит специфическое моноклональное антитело к CD38.
Шесть месяцев применения пациентами с АОО доказали эффективность методики и перспективность терапии после пересадки почки.
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