Кардиолог Ашихмин: в жару нужно менять схему лечения высокого давления
«Перед наступлением жары рекомендуется обратиться к терапевту для проведения обычного медицинского осмотра с целью выявления факторов риска дегидратации и теплового удара. Если имеется повышенное артериальное давление, особенно важно подобрать оптимальную схему лечения, учитывая особенности климатических условий. В условиях расширения сосудов при высоких температурах эффективность препаратов для снижения давления может возрасти, однако следует помнить, что самостоятельное изменение режима приема лекарств может быть опасным и привести к развитию гипертонического криза», — пояснил Ашихмин.
Врач также советует изучить симптомы теплового удара, который может потребовать вызова скорой медицинской помощи. Подготовить организм к жаре и уменьшить риск развития подобного состояния поможет принятие регулярных контрастных душей, но важно делать это постепенно, избегая резких изменений температуры.
Также стоит планировать свой день таким образом, чтобы минимизировать пребывание на улице в периоды наибольшего зноя. Однако не стоит забывать, что даже в тени риск теплового удара сохраняется, так как главная проблема — это не солнечные лучи, а высокая температура воздуха.
Защита от ультрафиолета также крайне важна: использование кремов с SPF 50+ поможет не только предотвратить старение кожи, но и уменьшить риск развития меланомы, опасного виде опухоли кожи.
"Для гипертоников защита от теплового удара особенно важна, так как высокие температуры могут увеличить риск возникновения осложнений. Пейте достаточное количество воды в течение дня, особенно в жаркую погоду. Употребление жидкости поможет предотвратить обезвоживание и поддерживать нормальное кровяное давление", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.
Избегайте перегрева
Старайтесь не находиться на прямом солнце в течение продолжительного времени, особенно в самые жаркие часы дня. Если вы выходите на улицу, носите широкополую шляпу, солнцезащитные очки и легкую, светлую одежду.
Уходите в прохладное помещение
Если возможно, оставайтесь в прохладных помещениях в течение дня, особенно в течение самого жаркого времени. Используйте кондиционеры или вентиляторы для создания комфортного микроклимата.
Следите за состоянием здоровья
Внимательно отслеживайте свои симптомы и состояние здоровья в жаркую погоду. Если вы чувствуете себя плохо, испытываете головокружение, слабость или другие необычные симптомы, немедленно обратитесь за медицинской помощью.
Оставайтесь в курсе о состоянии погоды
Следите за прогнозами погоды и планируйте свои активности в соответствии с ними. Избегайте физических нагрузок на открытом воздухе в самые жаркие часы дня.
"Эти меры помогут гипертоникам защититься от теплового удара и сохранить свое здоровье в жаркую погоду. Однако, в случае появления серьезных симптомов или ухудшения самочувствия, необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью", - говорит Андреева.
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