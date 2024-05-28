Кардиолог Ашихмин: в жару нужно менять схему лечения высокого давления

Предвкушая приближение лета, важно грамотно подходить к выбору медикаментов для снижения артериального давления в условиях жары. Об этом сообщил кардиолог и терапевт из клиники DocMed, Ярослав Ашихмин«Перед наступлением жары рекомендуется обратиться к терапевту для проведения обычного медицинского осмотра с целью выявления факторов риска дегидратации и теплового удара. Если имеется повышенное артериальное давление, особенно важно подобрать оптимальную схему лечения, учитывая особенности климатических условий. В условиях расширения сосудов при высоких температурах эффективность препаратов для снижения давления может возрасти, однако следует помнить, что самостоятельное изменение режима приема лекарств может быть опасным и привести к развитию гипертонического криза», — пояснил Ашихмин.Врач также советует изучить симптомы теплового удара, который может потребовать вызова скорой медицинской помощи. Подготовить организм к жаре и уменьшить риск развития подобного состояния поможет принятие регулярных контрастных душей, но важно делать это постепенно, избегая резких изменений температуры.Также стоит планировать свой день таким образом, чтобы минимизировать пребывание на улице в периоды наибольшего зноя. Однако не стоит забывать, что даже в тени риск теплового удара сохраняется, так как главная проблема — это не солнечные лучи, а высокая температура воздуха.Защита от ультрафиолета также крайне важна: использование кремов с SPF 50+ поможет не только предотвратить старение кожи, но и уменьшить риск развития меланомы, опасного виде опухоли кожи."Для гипертоников защита от теплового удара особенно важна, так как высокие температуры могут увеличить риск возникновения осложнений. Пейте достаточное количество воды в течение дня, особенно в жаркую погоду. Употребление жидкости поможет предотвратить обезвоживание и поддерживать нормальное кровяное давление", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.Избегайте перегреваСтарайтесь не находиться на прямом солнце в течение продолжительного времени, особенно в самые жаркие часы дня. Если вы выходите на улицу, носите широкополую шляпу, солнцезащитные очки и легкую, светлую одежду.Уходите в прохладное помещениеЕсли возможно, оставайтесь в прохладных помещениях в течение дня, особенно в течение самого жаркого времени. Используйте кондиционеры или вентиляторы для создания комфортного микроклимата.Следите за состоянием здоровьяВнимательно отслеживайте свои симптомы и состояние здоровья в жаркую погоду. Если вы чувствуете себя плохо, испытываете головокружение, слабость или другие необычные симптомы, немедленно обратитесь за медицинской помощью.Оставайтесь в курсе о состоянии погодыСледите за прогнозами погоды и планируйте свои активности в соответствии с ними. Избегайте физических нагрузок на открытом воздухе в самые жаркие часы дня."Эти меры помогут гипертоникам защититься от теплового удара и сохранить свое здоровье в жаркую погоду. Однако, в случае появления серьезных симптомов или ухудшения самочувствия, необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью", - говорит Андреева.

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