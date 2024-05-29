Врач рассказала о пользе приправ для организма
Поэтому можно использовать специи в том числе в лекарственных целях. К примеру, имбирь вместе с медом и лимоном может оказывать тонизирующее воздействие на организм, улучшать тонус сосудов. Куркума полезна для переваривания пищи. Кроме того, в специях имеются антиоксидантные компоненты.
Эксперт советует не покупать размолотые специи. В такие специи могут добавить глутамат натрия для усиления вкуса. Перец надо покупать в горошке, размалывать его, а затем добавлять в еду. Так в нем не будет посторонних добавок. Врач добавила, что приправы вредны людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, панкреатитом, холециститом, с воспалительными процессами в кишечнике.
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