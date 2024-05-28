JAMA Network Open: волны жары негативно влияют на рождаемость

Из всех последствий изменения климата экстремальная жара является одним из наименее заметных – до тех пор, пока, оглядываясь назад, не удастся установить связь между изнуряющими температурами и последствиями для здоровья.Новое исследование 53 миллионов рождений в США за 25 лет показало, что ранние роды становятся немного более частыми во время более жарких и продолжительных периодов жары.Как и пожилые люди, беременные, новорожденные и младенцы особенно чувствительны к воздействию сильной жары и не могут так же легко охладиться, как остальные из нас.Эпидемиолог из Университета Невады Линдси Дэрроу и ее коллеги проанализировали национальные данные о рождаемости в период с 1993 по 2017 год в 50 наиболее густонаселенных мегаполисах США, страны, где волны тепла стали на 24 процента интенсивнее и происходят в два раза чаще, чем в 1960-х годах.Исключая сельские районы, не включенные в данные, исследователи обнаружили, что ежедневные показатели преждевременных родов (от 28 до 37 недель беременности) и ранних родов (от 37 до менее 39 недель) немного увеличивались по мере повышения местной температуры, особенно среди низших социально-экономических групп.Поскольку наблюдательное исследование, подобное этому, не может выяснить прямые причины, это всего лишь ассоциации, но они стали сильнее по мере повышения температуры и продолжительности волн тепла, продолжавшихся от четырех до семи дней.Независимо от того, определялись ли волны тепла с использованием средних температур, ночных минимумов или дневных максимумов, был обнаружен тот же эффект.Предыдущие исследования экстремальной жары связывали продолжительные волны тепла с ростом числа госпитализаций, самоубийств и смертей. По оценкам, почти 62 000 человек умерли от причин, связанных с жарой, во время европейского лета 2022 года, самого жаркого сезона для региона за всю историю наблюдений. По некоторым оценкам, к 2080 году в крупных городах США и Австралии будет зарегистрировано как минимум в четыре раза больше смертей только от повышения температуры.Реже изучается влияние сильной жары на беременных или тех, кто пытается зачать ребенка; мы знаем гораздо меньше о том, как это влияет на их здоровье.Анализ Дэрроу и его коллег является крупнейшим на сегодняшний день исследованием экстремальной жары и преждевременных родов, но оно охватывает только США.Исследователи отметили, что доступ к жилью с надежным кондиционированием воздуха, возможность избежать физически тяжелой работы в жарких условиях и уже существующие проблемы со здоровьем также могут изменить индивидуальный риск перегрева для беременных.На беременность влияют не только кратковременные волны тепла. Исследования показывают, что длительные периоды температур выше среднего также могут иметь негативные последствия.Метаанализ 70 исследований со всего мира, проведенный в 2020 году, показал, что, хотя доказательства, связывающие сильную жару и ранние роды, были «наиболее убедительными и последовательными» для официальных волн тепла, кумулятивная жара за всю беременность человека также увеличивала риск преждевременных родов. Другими словами, жаркие дни суммируются.То, как ощущаются высокие температуры, также зависит от типичных условий в данной местности и от того, насколько хорошо организм справляется с чрезмерной жарой.Хотя анализ Дэрроу и его коллег не учитывал влажность, решающий фактор того, насколько невыносимой может быть жара, они все же рассматривали жаркие дни в верхних 2,5 процентах средних температур для местных районов, а не только официальные волны тепла, продолжающиеся четыре-семь дней. Они обнаружили, что беременность в прохладных и засушливых районах пострадает так же, как и в жарких и влажных частях США.Исследователи, не участвовавшие в последнем исследовании, также отмечают, что последствия сильной жары для здоровья детей, родившихся раньше срока, изучаются редко.«Хотя связь воздействия сильной жары с неблагоприятными исходами беременности и плода становится все более очевидной, — пишет Калеб Дрессер, врач неотложной медицинской помощи Гарвардской школы общественного здравоохранения им. Т.Ч. Чана в Бостоне, и его коллеги в комментарии, — немедленная и Пожизненные последствия недоношенности обычно исключаются из оценок воздействия жары как с точки зрения здоровья, так и с экономической точки зрения».«Не включив эти последствия преждевременных и ранних родов в оценки общественного здравоохранения, мы значительно недооцениваем влияние жары на здоровье населения», - добавили исследователи.Но благодаря этим новым данным и растущему пониманию того, кто и как наиболее уязвим к экстремальной жаре, Дрессер и его коллеги утверждают, что органы здравоохранения, политики и врачи лучше подготовлены к реагированию на волны тепла.«Все более очевидная связь между волнами тепла и вредом для беременных и младенцев дает важный стимул для устранения коренных причин растущего воздействия волн тепла и инвестирования в адаптивные стратегии для уменьшения их воздействия в масштабах городов, районов и отдельных домов», - заключают они.

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