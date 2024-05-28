Врач назвала самую полезную ягоду для худеющих

Включение малины в рацион помогает в борьбе с лишним весом, поскольку эта ягода способствует ощущению сытости благодаря высокому содержанию клетчатки. Об этом сообщил врач-гастроэнтеролог, старший лаборант кафедры гастроэнтерологии факультета дополнительного профобразования РНИМУ имени Пирогова, кандидат медицинских наук Мария Жарова.«Ягоды – отличный выбор для похудения, так как они низкокалорийны (60–80 калорий на чашку) и содержат много клетчатки, которая способствует ощущению сытости и предотвращает переедание. Особенно полезна для похудения малина, так как она содержит особенно много клетчатки (7–8 г на чашку), что помогает в борьбе с лишним весом. Ягоды можно включать в диету для похудения разными способами – например, добавляя их в смузи, йогурт, овсянку или употребляя в качестве перекуса. Однако не следует добавлять к ним сахар», – сказала Жарова.По ее словам, в день можно съедать 75–100 г свежих или замороженных ягод или 30 г сушеных.«Такой размер порции обеспечивает полезными питательными веществами и клетчаткой без лишних калорий», – пояснила Жарова.Ранее сообщалось, что в столице начался сезон ягод – в городе открылось 250 точек продажи клубники. Можно также купить голубику, смородину, крыжовник, ежевику, бруснику, чернику, клюкву и жимолость.

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