Ученые создают новый вирус, который может вызвать гибель клеток в опухолях

Вирусы осповакцины представляют собой терапевтические средства с различными биомедицинскими применениями в зависимости от характеристик чувствительности. Например, штамм под названием MVA (modified vaccinia Ankara), который не способен реплицироваться в клетках млекопитающих, вызывает мощный ответ иммунной системы и используется для разработки вакцин против COVID-19 или СПИДа. Напротив, другие штаммы, такие как Western Reserve (WR) или Copenhagen (Cop), которые эффективно реплицируются в опухолевых клетках, используются для разработки методов лечения рака. По этой причине их называют иммуноонколитическим вирусами и составляют основу вирусной иммунотерапии.Однако эти вирусные штаммы обладают пониженной иммуногенностью, что делает их менее эффективными в активации иммунного ответа пациентов против опухолей.Теперь исследование, проведенное Университетом Барселоны, Институтом биомедицинских исследований Беллвитге (IBIDELL) и Мюнхенским университетом (Германия), разработало новый штамм вируса коровьей оспы, который может реплицироваться в опухолевых клетках, сохраняя при этом повышенную иммуногенность. В частности, он может вызывать так называемую иммуногенную гибель опухолевых клеток.Исследование, опубликованное в журнале Molecular Therapy, было проведено при поддержке Испанской ассоциации по борьбе с раком (AECC) и в сотрудничестве с Государственным исследовательским агентством (AEI). Было показано, что новый терапевтический инструмент, который был протестирован на самых разных моделях мышей, обладает пониженной токсичностью, а также высокой способностью и эффективностью активировать иммунные реакции против опухолей. Вирус также эффективен при лечении различных видов рака, таких как меланома, рак толстой кишки и почки.«Кроме того, мы добились полного исчезновения опухолей, когда неоднократно вводили вирус», — отмечает автор исследования Хуан Дж. Рохас из IBIDELL.Открытие этого нового вирусного штамма представляет собой значительный прогресс в исследованиях вирусной иммунотерапии и демонстрирует его терапевтический потенциал для лечения онкологических больных.

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