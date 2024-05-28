Правда ли, что полезно спать без нижнего белья

Спать без нижнего белья действительно полезно для здоровья, особенно летом. Об этом напомнил эксперт Эмма Вудроу

Сон без нижнего белья — отличный способ дать коже возможность восстановиться после сосуществования с несколькими слоями одежды на протяжении всего дня. Освобождаясь от белья на ночь, вы снижаете риск развития инфекций и кожных раздражений и обеспечиваете себе более комфортный сон, объясняет специалист.

"Сон в тесных, неудобных трусах может привести к множеству проблем со здоровьем, включая раздражение, натирание, инфекции (из-за накопления бактерий) и нежелательные запахи".

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