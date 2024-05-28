Терапевт Асанов: перец чили охлаждает тело в жару

По мнению терапевта Тимура Асанова, некоторые продукты могут эффективно помочь справиться с жарой. Он подчеркнул, что удивительным образом можно облегчить дискомфорт от высоких температур, употребляя определенные продукты, способствующие охлаждению организма.Среди них он назвал мяту, лесные ягоды, брокколи, листовые овощи, огурцы, помидоры, сельдерей и даже перец чили. Важно отметить, что особую роль в охлаждении организма играет острый перец чили. Терапевт пояснил, что острота перца стимулирует рецепторы во рту, улучшая кровообращение и способствуя потоотделению, что в конечном итоге помогает охлаждению тела.Подчеркивается, что острые блюда тайской и индийской кухни особенно хороши для смягчения переносимости жары. Однако важно помнить о мере: не следует увлекаться острой пищей, особенно если есть проблемы с желудочно-кишечным трактом. В таких случаях рекомендуется воздерживаться от слишком острых блюд.Врач-диетолог Юлия Лементира рассказала специально для МедикФорум, что делать, чтобы охладится в жару и какие напитки лучше пить."Принятие прохладного душа или купание в бассейне может значительно снизить температуру вашего тела. Носите легкую, прозрачную одежду из натуральных тканей, таких как хлопок или лён, чтобы ваше тело могло дышать. Попробуйте избегать активных занятий или физической работы на открытом воздухе в самое жаркое время дня", - говорит Пономарева.Если это возможно, проводите время в тени или в помещении с прохладным воздухом. Легкие текстуры и ткани на кровати и мебели могут помочь сохранить прохладу в вашем доме или на улице.Охлаждающие гели для тела или увлажнители помогут снизить температуру кожи и создать ощущение прохлады, отмечает Пономарева."В жару важно пить напитки, которые помогут вам утолить жажду и охладиться. Очевидный выбор, но вода всегда является лучшим способом утолить жажду в жару. Она не содержит калорий и помогает поддерживать оптимальный уровень гидратации".Пономарева назвала другие напитки, которые помогут в жару.Кокосовая водаБогата электролитами, такими как калий, идеально подходит для восстановления уровня жидкости в организме.Прохладные фруктовые напиткиНапитки из свежевыжатых фруктов, такие как арбузный сок или лимонад, не только вкусны, но и содержат витамины и минералы, которые могут быть полезны в жару.Зеленый чайПопулярен во многих странах, зеленый чай содержит антиоксиданты и может помочь организму охладиться.Легкие сокиСоки из огурцов, дыни или ягод отлично утоляют жажду и придают ощущение свежести.Прохладный чайНапитки на основе трав и мятные чаи могут помочь охладить организм и освежить дыхание."Важно избегать напитков с высоким содержанием сахара, кофеина или алкоголя в жару, так как они могут способствовать дегидратации".

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