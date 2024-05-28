Врач Арзамасцев: сладкое разрушает эмаль зубов в пожилом возрасте

Большое количество сладких продуктов может разрушить эмаль зубов у пожилых людей, потому они провоцируют рост патогенной микрофлоры. Об этом рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.Негативно на эмали зубов сказывается и резкая смена температур продуктов.«Допустим, человек поел салат из холодильника и следом выпил горячий чай. Резкий перепад температуры постепенно приведет к тому, что в зубах могут появиться микротрещины, куда способна проникнуть патогенная микрофлора», — предупредил Арзамасцев.Аналогичные последствия провоцирует и постоянное употребление кислых продуктов, продолжил врач. Чтобы сохранить здоровье зубов в пожилом возрасте, эксперт советует употреблять молочные, кисломолочные продукты и зеленые овощи, в которых содержится кальций. Помимо этого, по его словам, для здоровья зубов нужна клетчатка.«Когда человек потребляет ее, ест свежие овощи, во время процесса жевания улучшается доступ крови и полезных веществ к деснам. Получается такой естественный массаж. Кроме того, идет естественная очистка зубов от налета, каких-то микроорганизмов», — заключил нутрициолог.Исследование компании Star Smile, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показало, что почти 70% россиян не собираются заниматься исправлением прикуса, а 60% опрошенных ни разу в жизни не были на приеме у ортодонта.

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