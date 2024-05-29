Нутрициолог Сысова: важность употребления супов для профилактики язвы – это миф

Нутрициолог Ольга Сысова: определенная польза от употребления супа имеется, но его важность в деле профилактики язвы преувеличена.Существует мнение, что регулярное употребление супов является полезной привычкой, когда речь идет о предотвращении гастрита и язвы. Однако нутрициолог Сысова убеждена: важность употребления супов для профилактики язвы – это миф.Ольга Сысова отметила, что такие распространенные проблемы с ЖКТ как язва и гастрит возникают в первую очередь под воздействием воспаления на ткани пищеварительного тракта. Суп не может быть способом лечения воспалительного процесса.«Убеждение, что супы помогают предотвратить язву желудка, гастрит и другие подобные заболевания, является не более чем мифом. К этим недугам приводит постоянное нерациональное питание, длительный прием лекарственных препаратов, стрессы, вредные привычки», - поделилась специалист с NEWS.ru.Сысова высказалась о том, что супы в рационе могут быть очень полезными при уже имеющихся проблемах с ЖКТ. Теплые, а не горячие супы наиболее комфортны для желудочно-кишечного тракта, из такой пищи он может получить по максимуму полезных веществ без лишнего напряжения.

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