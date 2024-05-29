Диетолог Микитюк: жирная свинина может быть полезна как источник витаминов группы B

Диетолог Людмила Микитюк: отказываться от жирной свинины следует только при некоторых заболеваниях ЖКТ.Диетолог Микитюк посоветовала россиянам не бояться жирной свинины – при умеренном употреблении это мясо вполне может быть полезным для жизнедеятельности организма и укрепления иммунитета продуктом. В частности, жирная свинина может быть полезна как источник витаминов группы B. Достаток этих витаминов важен для сохранения неврологического здоровья, хорошей работы мозга, профилактики таких проблем как бессонница, подверженность депрессии, когнитивный возрастной упадок, нарушения баланса тела.«Употреблять свинину полезно, так как она содержит витамины B1, B4, B6, PP», - перечислила в комментарии.Специалист добавила, что в таком мясе содержится ряд микроэлементов, позитивно влияющих на функции иммунной системы (например, это хром, цинк, калий, фосфор).В каком количестве нужно есть свинину. Людмила Микитюк, подчеркнула, что жирная свинина позволительна в количестве не больше 150 граммов один-два раза в неделю.Кому следует отказаться от свинины. Людям, у которых имеются заболевания ЖКТ, ассоциированные с воспалением, повреждением слизистой.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки