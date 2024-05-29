Никаких БАДов и стопроцентных гарантий: 7 признаков выдают плохого врача

Иногда врач назначает лечение, которое не помогает справиться с проблемой. Так, например, некоторые специалисты могут выписать БАДы с неподтвержденной эффективностью, однако правительство планирует изменить ситуацию.Российские врачи будут назначать пациентам БАДы из специального перечня. «Назначение БАДов медицинскими работниками будет прописано и в законе „Об основах охраны здоровья“, следует из поправок. Предлагается также дополнить статью 37 (организация оказания медицинской помощи) новой частью 17», — сообщают «Ведомости» со ссылкой на документ.Как стало известно, разработкой перечня занимались эксперты Минздрава, Роспотребнадзора, его согласовали с Минпромторгом и Минцифры. Согласно документу, БАДы можно будет назначать отдельным категориям граждан. В приоритете будут препараты, которые производят в России. Правительство установит критерии качества добавок, а также проверит их на безопасность.Предполагается, что закон вступит в силу с 1 сентября 2024 года, отдельные его пункты — с 1 марта 2025 года.По словам врача Регины Ахуньяновой, грамотный специалист не назначает пациентам БАДы. Есть еще несколько критериев, которые могут выдать непрофессионала.«Отличить действительно компетентного специалиста от того, кто может нанести вред вашему здоровью, может быть непросто. Особенно в соцсетях, где каждый публикует восторженные отзывы, свои регалии и кейсы, как пациент вылечился от рака силой мысли. Помните, что правильный выбор врача — это уже половина успеха на пути к выздоровлению», — говорит эксперт.Семь признаков, на которые надо обратить внимание при выборе врачаВрач не может быть против прививок.Доктор не может назначать списки БАДов в качестве лечения.Он также не будет обещать «волшебную таблетку», которая по щелчку пальцев решит вашу проблему.У квалифицированного специалиста нет «авторских методик», только клинические рекомендации, основанные на принципе доказательной медицины.Врач никогда не даст 100%-ю гарантию от лечения — такого никто не может обещать.Грамотный специалист говорит простым и понятным языком, не запугивает пациента и не дает ему сложную терминологию.Врач не может поставить диагноз в течение первой минуты приема: нужны анамнез, осмотр, а также результаты анализов.Если вас что-то смущает при общении с врачом, его лечение не помогает или делает только хуже, то надо сменить специалиста. Это вовсе не говорит о том, что доктор хочет вам навредить, просто у другого врача может быть совершенно иной опыт, который поможет ему как можно скорее решить вашу проблему.По словам травматолога Евгения Куляева, врач в настоящее время в принципе не может назначать пациенту БАДы. Это не препараты с клинически доказанной эффективностью.«Я противник такой практики. Биологически активные добавки — это вещь очень спорная, поэтому до сих пор они запрещены к прямому назначению врачами. То есть по закону их нельзя выписывать пациентам», — рассказывал Евгений Куляев.Не помогут вылечить человека и витамины, которые так упорно навязывают в тех же социальных сетях. Для того чтобы справиться с какой-либо патологией, существуют лекарства. Многие из них можно купить только по рецепту и принимать строго по назначению врача.

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