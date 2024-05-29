Врач Госпиталя для ветеранов войн рассказал о самых частых дачных травмах

Ударники садово-огородного труда — частые пациенты травматологов. Какими бывают травмы и как их избежать, узнали у эксперта.Медицинская статистика показывает, что с наступлением дачного сезона риск травм заметно увеличивается.«Дача — это вообще одно из наиболее травмоопасных мест. А главная причина — банальное несоблюдение техники безопасности и переоценка собственных сил», — говорит Иван Кучеев, заведующий травматолого-ортопедическим отделением Госпиталя для ветеранов войн.Раны вплоть до травматических ампутацийКакие травмы чаще всего случаются на даче?Самые серьезные травмы — те, которые случаются во время строительства, ремонта, при работе с электроприборами, в том числе с бензопилой, болгаркой, газонокосилкой. Понятно, что на даче все мы, мужчины, — строители. Но инструкцию по эксплуатации приборов не изучаем, исправность инструментов не проверяем. И это может привести к серьезным травмам вплоть до травматических ампутаций.Прежде чем приступить к строительным работам на даче, необходимо запастись средствами индивидуальной защиты: каской, очками. Важна даже обувь: если она непрочная, при неаккуратном использовании триммера или газонокосилки можно повредить ноги.Есть требования и к одежде. Она не должна быть сильно свободной, иначе ее может затянуть или накрутить на острые части строительных инструментов.Бывает, что приходится работать на высоте — на стремянках, на лестницах. В таких условиях может закружиться голова, из-за чего есть риск падения и серьезных ранений.Еще одна частая травма дачников — ожоги, когда люди случайно прикасаются к горячей печке в дачной бане либо обжигаются горячей водой. И таких пациентов летом становится больше.Но, к счастью, чаще всего дачники обращаются с незначительными повреждениями: порезами, небольшими ранками. Нередко случаются повреждения связок в голеностопном суставе, переломы лодыжек, перелом лучевой кости в суставном месте при падении на выпрямленную руку. Но это не серьезные травмы.Боль в спине — это не травма, а обострение болезнейМогут ли долгие статичные позы в огороде привести к травме спины?Боли в спине из-за работы на грядках — это не травма, а обострение хронических дегенеративных заболеваний крупных суставов. Артрозы, артриты, болезни позвоночника, которые в народе называют остеохондрозом. Все это частая причина обращения дачников к травматологам и неврологам.Всю зиму люди отдыхали, а с выездом на дачу нагрузка резко возросла. Приходится таскать тяжелые ведра с водой, тачки с грунтом. Но любая физическая нагрузка требует постепенного увеличения и цикличности. Не нужно стараться переделать все дела в первый же день. Сопоставляйте свои физические возможности, свой возраст с объемом работ. Иначе, если обострятся хронические проблемы, лечиться потом придется долго.Обязательно во время любой статической нагрузки делайте перерывы каждые 30-40 минут.Стандартная рекомендация при работе в огороде — спина должна быть прямой. Если делаете прополку, есть смысл работать, стоя на коленях, используя специальные наколенники.Стоит ли носить на даче корсет для спины?Тогда такая дача вообще не нужна. Корсеты снимают нагрузку с мышц спины, а они должны работать. Любая физическая нагрузка полезна, но должна быть адекватной.Прививка от столбняка будет нелишнейЧто делать, если поранился на даче и рана загноилась? К какому врачу обратиться?Обычно причина нагноения — в плохо проведенном туалете раны: очищении от любых загрязнений, удалении инородных тел и дезинфекции. На даче все загрязнено микробами, и бактериями, поэтому качественная обработка раны очень важна.Если рана загноилась через несколько дней после обработки, нужно обращаться к хирургу в поликлинику. Не исключено, что потребуется хирургическая обработка раны с иссечением омертвевших тканей. Иногда таких пациентов даже направляют в стационар. Любое нагноение даже поверхностной раны может быть чревато развитием более глубокой инфекции, вплоть до генерализации — распространения инфекции по всему организму.Кроме того, при уличных ранах требуется введение противостолбнячного токсина. Столбняк — очень серьезное заболевание, профилактику которого тоже надо проводить.Многие думают, что подхватить столбняк можно, только если наступить на ржавый гвоздь.— Споры столбняка присутствуют везде. Поэтому при любой ране в стандарт лечения входит однократное введение противостолбнячной сыворотки. Это стандартная манипуляция, которую проводят в поликлинике и в травматологических пунктах.Понятно, что всем нам делали прививку от столбняка, но, как правило, последний раз — в 14-16 лет. А далее каждые 10 лет требуется ревакцинация. Прививка, сделанная в детстве, уже не работает.Помогут ли с дачными травмами в сельских фельдшерских пунктах?Стоит ли обращаться при травме на даче в местные фельдшерские пункты или нужно ехать в полноценную травматологию?Первая помощь может и должна быть оказана на месте ранения или травмы как самим пострадавшим или окружающими, так и в местном фельдшерском пункте (ФАП).Сейчас в некоторых садоводствах ФАПы укомплектованы не только среднемедицинским персоналом, но и врачами. Поэтому первая помощь может быть оказана там, и это тоже важно. Обработают рану, наложат тугую повязку и, если нет опасений, отправят домой. Но в случае подозрений на перелом и при других серьезных повреждениях необходимо обращаться в стационар.Во-первых, в стационаре более широкие возможности диагностики. При некоторых повреждениях необходимо сделать рентген, чтобы убедиться в отсутствии перелома. В ФАПах такой возможности нет.Во-вторых, шире возможности лечения. В стационаре окажут помощь, обезболят, наложат гипсовую повязку, прооперируют, если требуется.Перелом, ушиб или повреждение связок — как отличить?Можно ли спутать перелом с ушибом или повреждением связок?При некоторых переломах симптомы схожи с повреждениями связок или ушибами. И это одна из причин, почему для уточнения диагноза необходимо сделать рентген.Лечение переломов и повреждение связок немного отличается и в сроках фиксации, и в возможности нагрузки на конечность.Повреждение связок — это частичный разрыв каких-то единичных волокон, связок, удерживающих сустав. На даче чаще всего повреждаются связки голеностопного сустава. Кости при этом выдерживают нагрузку, не ломаются.Но если связки не срастутся полноценно, в дальнейшем подобные травмы могут случаться чаще — сустав становится более неустойчивым. Поэтому важно, чтобы поврежденные связки срослись, а для этого нужны фиксация и покой.Если после обычного «подворота» боль не проходит два-три дня, отек нарастает, невозможно наступить на ногу, нужно обращаться к врачу. Самолечением заниматься не стоит.Какие отличительные признаки перелома?Прежде всего это выраженный отек. Боль, которая не проходит 1-2 дня. Есть деформация — один из характерных признаков перелома. Крепитация отломков, когда пациент ощущает трение кости.При малейших подозрениях на перелом лучше обратиться к врачу в течение первых двух суток. Если обратиться позже, лечить и оперировать перелом будет уже сложнее.

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