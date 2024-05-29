KIR: семаглутид снижает риск развития хронической болезни почек

Ученые из медицинской школы Вашингтонского университета обнаружили, что прием семаглутида один раз в неделю может снизить вероятность развития хронической болезни почек.Исследователи объяснили, что сахарный диабет является основной причиной хронической болезни почек (ХБП) и почечной недостаточности. Это поражение парного органа вследствие действия различных факторов, сопровождающееся приводящее к его дисфункции. Отмечается, что пациенты с диабетом и хронической болезнью почек сталкиваются с высоким риском развития сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ).Чтобы выяснить, может ли препарат для похудения семаглутид снизить риск развития ХБП, ученые провели эксперимент с участием взрослых людей с диабетом и высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний (или уже существующими патологиями). Испытуемые были разделены на две группы для введения семаглутида один раз в неделю (в дозировке 0,5 мг или 1,0 мг), либо плацебо одновременно со стандартным лечением ССЗ. Исследование длилось в течение двух лет.Результаты показали, что у людей, которые применяли семаглутид, была снижена вероятность развития хронической болезни почек и прогрессирования заболеваний сердца и сосудов независимо от исходного уровня риска. По словам исследователей, препарат обладает весомым терапевтическим потенциалом.

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