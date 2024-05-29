Ученые: Яркий пластик представляет особенную опасность

Исследователи уже давно бьют тревогу, призывая мир снизить масштабы использования пластиковых изделий. Более того, недавно ученые выяснили, что пластик ярких цветов представляет большую опасность, нежели черные и белые изделия.

К таким выводам пришло руководство британского Университета Лестера, которые выяснили, что пластик разного цвета разрушается на микропластик с разной скоростью. Так, «рекордсменами» в этом вопросе оказались изделия синего, красного и зеленого оттенков. А пластик черного, белого и серебристого цветов держат форму дольше всех.

Ученые объясняют: это связано с тем, что последние цвета лучше защищают изделия от ультрафиолетового излучения. А значит, при изготовлении своей продукции компании должны учитывать и этот факт.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки

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