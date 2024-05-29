Ученые: Яркий пластик представляет особенную опасность
К таким выводам пришло руководство британского Университета Лестера, которые выяснили, что пластик разного цвета разрушается на микропластик с разной скоростью. Так, «рекордсменами» в этом вопросе оказались изделия синего, красного и зеленого оттенков. А пластик черного, белого и серебристого цветов держат форму дольше всех.
Ученые объясняют: это связано с тем, что последние цвета лучше защищают изделия от ультрафиолетового излучения. А значит, при изготовлении своей продукции компании должны учитывать и этот факт.
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