Врач предупредил о неочевидной опасности голодания

Терапевт Елена Малышева и гастроэнтеролог Игорь Городокин заявили, что голодание приводит к желчекаменной болезни.«Голодание — враг желчного пузыря, когда вы долго голодаете, желчный пузырь наполняется желчью, она там концентрируется и выпадает в осадок, затем холестерин, который содержится в растворе обычно, превращается в песок, а потом в камни», — рассказал Городокин.Чем больше перерывы между приемами пищи, тем выше риск желчекаменной болезни, добавила Малышева.Помимо этого, как отметили врачи, к недугу также приводит обезвоживание.«Если вы не пьете достаточно воды, естественно, желчь концентрируется — нужно пить больше воды, чтобы желчь была более разбавленная», — объяснил гастроэнтеролог.В результате образуются камни, добавила МалышеваГородокин объяснил опасность появления камней тем, что они могут забить поджелудочный проток.«А когда камень перекрывает поджелудочный проток, то поджелудочные соки остаются в поджелудочной железе, вызывают панкреонекроз, воспаления, острый панкреатит и может даже быть летальный исход», — заключил медик.

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