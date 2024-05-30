Это упражнение из Древнего Китая поможет избавиться от лишних килограммов

Вам не потребуется оборудование и специальная физическая подготовка. Все, что нужно, — это хорошо сконцентрироваться и попытаться освоить древнюю китайскую забаву.Один из самых простых способов физической нагрузки, который врачи рекомендуют абсолютно всем, — это ходьба. В нашем привычном понимании надо стараться делать как можно больше шагов, причем постоянно увеличивая темп.Но есть и еще одно упражнение — та же ходьба, но задом наперед. И она очень эффективна, говорит доктор медицинских наук.«Ходьба обратным ходом 10 минут в день, с носка на пятку, а не с пятки на носок, как мы передвигаемся в обычной жизни, имеет ряд положительных эффектов, о которых большинство людей не знают», — заверяет эксперт.Чем полезна ходьба задом напередПройдет боль в суставах и коленях. Особенно это актуально для людей, у которых диагностирован артроз. Во время такой необычной ходьбы происходит перераспределение нагрузки на мышцы, поэтому голени будут отдыхать.Калории начнут активно сжигаться. При обычной ходьбе по ровной поверхности за 10 минут вы тратите примерно 46 кал, при ходьбе назад — 64 кал. Если же еще будете идти в гору, то израсходуете 84 ккал.Сердце и легкие станут мощнее. При такой физической нагрузке эти органы будут работать активнее, поэтому организм точно скажет вам спасибо.Улучшатся когнитивные способности. Ходить спиной вперед не так просто, как кажется. Мозгу придется каждый раз усердно напрягаться, отсюда и новые нейронные связи, которые влияют на память и интеллект.Придет чувство баланса. Это в целом улучшит ваше самочувствие, а также поможет с легкостью осваивать новые виды спорта.Вы станете гибче. Ноги, руки, спина — все начнет работать иначе. Отсюда совсем непривычная нагрузка на мышцы и суставы, следовательно, развитие подвижности.Ходить спиной вперед — это древняя китайская забава. Такая тренировка очень популярна у людей старшего поколения. Поэтому не удивляйтесь, если вдруг окажетесь в Китае и увидите, что люди ходят по парку весьма необычным способом, говорит Владимир Животов.Как правильно ходить спиной впередНачать выполнять упражнение лучше всего на безопасной территории, где нельзя во что-то врезаться, и на ровной поверхности. Сосредоточьтесь на нескольких подходах, а не на длительных дистанциях — оттачивайте технику. Например, для начала — на отрезке не более 20 метров.Также важное правило при выполнении упражнения — лучше ходить назад, не поворачивая голову.Техника выполнения: при каждом шаге вытягивайте большой палец ноги и перекатывайте ногу с носка на пятку.

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