Врач раскрыла правильный порядок действий при ожогах

При ожоге нужно поместить поврежденную часть тела под струю проточной воды, чтобы охладить, рассказала дерматолог клиники «Хадасса» в «Сколково» Дарья Пономарева.По словам доктора, при ожогах, особенно обширных с глубоким повреждением тканей, необходимо сразу же вызвать скорую помощь. Если же ожог небольшой, то лечить его можно и самостоятельно. Однако во всех случаях необходимо следовать определенным правилам.Так, первым делом следует прекратить воздействие обжигающего фактора, сказала дерматолог.«Если от горячей сковородки человек рефлекторно отдернет руку, то ребенок или пожилой человек может оказаться не в силах выбраться из горячей ванны или, например, отрыть дверь, чтобы выйти. Чем короче период воздействия обжигающего вещества или предмета, тем меньше глубина и степень повреждения тканей», — объяснила Пономарева.Затем по возможности нужно удалить все материалы, соприкасающиеся с обожженной поверхностью (одежда, обувь, украшения, кольца и часы при ожогах кистей рук), добавила врач.«Если обожженная одежда прилипла к коже, то нужно стараться не оторвать ее, а осторожно ножницами обрезать по контуру раны», — Дарья Пономарева дерматологПри ожогах обязательно нужно охладить обожженную кожу, так как охлаждение не только уменьшает отек и снимает боль, но и предупреждает дальнейшее повреждение тканей от нагрева, предупредила врач. Она заверила, что с помощью охлаждения даже можно перевести ожог из второй степени в первую.«В идеале следует подставить обожженную кожу под струю холодной проточной воды», — уточнила доктор.Охлаждать нужно около 15-20 минут. Идеальная температура воды 15 градусов. Лед использовать нежелательно, поскольку он вызывает сужение сосудов и может привести к обморожению.Затем необходимо осторожно промокнуть место ожога мягкой тканью и без давления наложить сухую асептическую повязку, которая защитит от инфицирования. Под повязку никаких средств наносить не нужно. При сильной боли можно выпить обезболивающее и таблетку антигистаминного препарата. В ожидании приезда врача необходимо пить минеральную воду без газа или воду с растворенной в ней содой и солью.«Если кожа не потеряла целостность и площадь ожога не превышает площадь ладони пострадавшего, то в дальнейшем следует как можно чаще наносить охлаждающие, успокаивающие и восстанавливающие средства на водной основе. Например, гель с алоэ», — подвела итог дерматолог.Ранее Дарья Пономарева предостерегла от частых ошибок при оказании первой помощи при ожогах. В частности она призвала не наносить масло, сметану и жирные мази на ожоги.

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