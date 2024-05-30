В Роскачестве назвали марки мороженого с кишечной палочкой, плесенью и дрожжами
Эксперты Роскачества проверили 38 различных торговых марок мороженого. Все производители были из России и лишь один — из Казахстана. Оказалось, что в 40% проверенной продукции есть различные нарушения, сообщает «РБК».
Что нашли в мороженом
Кишечную палочку обнаружили а пломбире «Мишка на полюсе» казахстанской компании «Шин Лайн» и мороженом «Ермолино». Такой продукт может спровоцировать рвоту, диарею, боль в животе и другие проблемы с ЖКТ.
Замену молочного жира на растительный эксперты выявили в мороженом «Как раньше», «Ля Ля Фам», «Филевское». В них обнаружили фитостерин, а также в продуктах оказалось значительно меньше молочного жира, чем установлено законодательством.
Дрожжи и плесень обнаружили в мороженом «Выбор семьи» (дрожжи), «Жемчужина России» (плесень), «Белое золото» и «Ленинградское» (и то и другое). Однако эксперты отметили, что содержание дрожжей и плесени не нормируется для мороженого, поэтому это нельзя считать нарушением.
Фальсификатом эксперты признали мороженое брендов «Вкусландия» и «Ленинградское», в котором выявили значительное отклонение в жирнокислотном и триглицеридном составе. Это означает, что в них тоже заменяли молочный жир на жиры растительного происхождения, очищенные от стеринов, либо использовали молочное сырье с животными жирами.
Экспертиза также показала, что в некоторых товарах есть несоответствие маркировке. Так, продукция «Ермолино» и «48 копеек» не соответствовала по массе нетто: в маркировке указаны 110 г и 432 г, а фактически масса нетто оказалась 101 г и 414 г соответственно.
В мороженом «Классическая Венеция» не хватало белка, а в «Настоящем пломбире» от «Русского холода» — углеводов.
В Роскачестве также выяснили, что среди проверенных брендов больше всего сахара содержало мороженое под названием Oreo, Maxiduo, Alpen Gold, Nestle, «Светаево». Меньше всего его было в продукте от «ВкусВилла».
Кто стал фаворитом
Среди соответствующих требованиям — мороженое марок:
«Вологодский пломбир»,
«Золотой стандарт»,
«Коровка из Кореновки»,
«Монарх»,
«Светаево»,
«Чистая линия»,
Monterra,
«ВкусВилл»,
«Жемчужина России»,
«Магнат»,
«Маша и Медведь»,
«Свитлогорье»,
Alpen Gold,
Mars,
Milka,
Nestle,
Oreo,
Sunreme,
Snickers,
Эkzo,
Bounty,
Maxiduo,
M&M's,
«Степ».
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