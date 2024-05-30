В Роскачестве назвали марки мороженого с кишечной палочкой, плесенью и дрожжами

Эксперты также обнаружили в некоторых продуктах подмену: производитель заменил молочный жир на растительный. Однако есть марки, которые прошли все проверки.

Эксперты Роскачества проверили 38 различных торговых марок мороженого. Все производители были из России и лишь один — из Казахстана. Оказалось, что в 40% проверенной продукции есть различные нарушения, сообщает «РБК».

Что нашли в мороженом

Кишечную палочку обнаружили а пломбире «Мишка на полюсе» казахстанской компании «Шин Лайн» и мороженом «Ермолино». Такой продукт может спровоцировать рвоту, диарею, боль в животе и другие проблемы с ЖКТ.

Замену молочного жира на растительный эксперты выявили в мороженом «Как раньше», «Ля Ля Фам», «Филевское». В них обнаружили фитостерин, а также в продуктах оказалось значительно меньше молочного жира, чем установлено законодательством.

Дрожжи и плесень обнаружили в мороженом «Выбор семьи» (дрожжи), «Жемчужина России» (плесень), «Белое золото» и «Ленинградское» (и то и другое). Однако эксперты отметили, что содержание дрожжей и плесени не нормируется для мороженого, поэтому это нельзя считать нарушением.

Фальсификатом эксперты признали мороженое брендов «Вкусландия» и «Ленинградское», в котором выявили значительное отклонение в жирнокислотном и триглицеридном составе. Это означает, что в них тоже заменяли молочный жир на жиры растительного происхождения, очищенные от стеринов, либо использовали молочное сырье с животными жирами.

Экспертиза также показала, что в некоторых товарах есть несоответствие маркировке. Так, продукция «Ермолино» и «48 копеек» не соответствовала по массе нетто: в маркировке указаны 110 г и 432 г, а фактически масса нетто оказалась 101 г и 414 г соответственно.

В мороженом «Классическая Венеция» не хватало белка, а в «Настоящем пломбире» от «Русского холода» — углеводов.

В Роскачестве также выяснили, что среди проверенных брендов больше всего сахара содержало мороженое под названием Oreo, Maxiduo, Alpen Gold, Nestle, «Светаево». Меньше всего его было в продукте от «ВкусВилла».

Кто стал фаворитом

Среди соответствующих требованиям — мороженое марок:

«Вологодский пломбир»,

«Золотой стандарт»,

«Коровка из Кореновки»,

«Монарх»,

«Светаево»,

«Чистая линия»,

Monterra,

«ВкусВилл»,

«Жемчужина России»,

«Магнат»,

«Маша и Медведь»,

«Свитлогорье»,

Alpen Gold,

Mars,

Milka,

Nestle,

Oreo,

Sunreme,

Snickers,

Эkzo,

Bounty,

Maxiduo,

M&M's,

«Степ».

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