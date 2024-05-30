Диетолог Денисова: красная капуста разжижает кровь и защищает от появления тромбов

Диетолог Наталья Денисова объяснила, почему полезно употреблять красную капусту.Диетолог Денисова рассказала, что красны цвет капусты обеспечивается высоким уровнем антоцианов – веществ, защищающих клетки организма от повреждений и улучшающих характеристики крови. Благодаря влиянию этих соединений красная капуста разжижает кровь и защищает от тромбов«Антоцинаы улучшают реологические свойства крови – это означает, что кровь разжижается и становится более текучей. Также они защищают сосудистую стенку — она становится более плотной, на нее меньше «садятся» атеросклеротические бляшки», - рассказала Наталья Денисова.Специалист подчеркнула, что люди, употребляющие красную капусту, значительно снижают свой риск пострадать от сердечно-сосудистых заболеваний и их опасных последствий.Медик обратила внимание на то, что в этом овоще содержится много калия, который активизирует процессы выведения из организма излишков натрия и лишней жидкости. Такой эффект способствует уменьшению отеков, снижению артериального давления.«Салаты из свежей капусты следует есть с осторожностью людям с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта — у них её употребление может вызывать вздутие, неприятные ощущения в животе, диарею. Им лучше употреблять капусту в термически обработанном виде», - посоветовала эксперт.

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