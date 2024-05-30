Изменения в кишечных бактериях могут помочь объяснить успех белковых диет

Прерывистое голодание и белковая стимуляция — два подхода к снижению веса, которые становятся все более популярными в последние годы, и новые исследования показывают, что они также могут способствовать более разнообразному микробиому кишечника.Предыдущие исследования указывали на связь между бактериями в нашем кишечнике и нашей склонностью к полноте. Эти последние открытия дают нам больше подсказок о том, как можно управлять нашими внутренними микробами, поддерживая наше тело в форме.Исследователи, стоящие за этой последней работой, говорят, что их результаты будут полезны для понимания того, как микробиом кишечника адаптируется к изменениям в том, что и когда мы едим – какие ограничения налагают прерывистое голодание и белковые диеты.«Чтобы поддерживать стабильное сообщество и экосистему, кишечный микробиом должен регулировать скорость и разнообразие своего роста в ответ на доступность питательных веществ и плотность населения», — пишут Алекс Мор, исследователь микробиома из Университета штата Аризона, и его коллеги в своей опубликованной статье.В исследовании принял участие 41 добровольец с избыточным весом или ожирением, которые в течение двух месяцев придерживались либо здоровой средиземноморской диеты с ограничением калорий, основанной на диетических рекомендациях США, либо комбинированной диеты с прерывистым голоданием и белковой стимуляцией (IF-P).Белковая диета предполагает контроль потребления белка в определенные приемы пищи, в то время как прерывистое голодание ограничивает потребление пищи определенным временем в некоторые дни. По сравнению с диетой с ограничением калорий, диета IF-P содержала примерно на 250-300 калорий больше в день без голодания, но включала в эти дни больше белка на грамм.По истечении восьми недель образцы стула показали, что у тех, кто придерживался диеты IF-P, был более разнообразный набор микробиоты по сравнению с другой группой. Эффекты варьировались в зависимости от человека, но в целом группа, придерживавшаяся диеты IF-P, сообщила о меньшем количестве проблем с желудочно-кишечным трактом. Они также теряют больше висцерального жира — жира, наиболее связанного с метаболическими рисками для здоровья, такими как диабет и болезни сердца.Более того, те, кто придерживался диеты IF-P, продемонстрировали ряд биологических сдвигов, связанных с потерей веса: больше кишечных бактерий обнаружено у более стройных типов телосложения, таких как Christensenellaceae, и больше белков и фрагментов белка, связанных с различными аспектами потери веса.«Эта новая работа дает представление о микробах кишечника и метаболомном профиле участников, соблюдающих IF-P или диету с ограничением калорий, и подчеркивает важные различия в сборке микробов, связанные с потерей веса и чувствительностью к составу тела», — пишут исследователи.В этом исследовании участвовало относительно небольшое количество участников, поэтому для подтверждения результатов необходимы испытания с участием более крупных групп людей, но оно предполагает, что определенные типы диеты могут помочь реконструировать кишечник и помочь контролировать вес.Мы знаем, что ожирение является растущей проблемой: более миллиарда человек во всем мире в настоящее время страдают ожирением, и что ожирение приводит к ряду других проблем со здоровьем, включая повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых видов рака.Обнадеживает тот факт, что увеличение разнообразия микробов кишечника, наблюдаемое в группе IF-P, связано с другими преимуществами для здоровья, помимо потери веса, включая улучшение пищеварения и более устойчивую иммунную систему, что, безусловно, заслуживает будущих исследований.«Эти результаты проливают свет на различные эффекты режимов прерывистого голодания, включая прерывистое голодание и белковую стимуляцию, как многообещающее диетическое вмешательство для борьбы с ожирением, а также для микробиологического и метаболического здоровья», - заключает команда.

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