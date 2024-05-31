Диетолог Соломатина: людям с пониженным давлением не нужно употреблять мяту

Елена Соломатина: такому растению как мята свойственны эффекты, ухудшающие самочувствие некоторым людям.Мята обладает целым рядом достоинств: многие употребляют её как средство, помогающее успокоиться и нормально заснуть. Кроме того, известно о способности ароматного растения улучшать пищеварение благодаря желчегонному действию и помогать при тошноте. Также мята оказывает благотворное влияние на сердечно-сосудистую систему – один из её компонентов, рутин, укрепляет стенки сосудов.Но диетолог Соломатина предупредила, что людям с пониженным давлением не нужно употреблять мяту.«Растение способствует расширению сосудов и капилляров, его часто используют как средство для понижения давления. Тем, у кого своё пониженное давление, увлекаться мятой не стоит, поскольку оно может понизиться еще сильнее», - отметила медик в интервью радио Sputnik.Соломатина обратила внимание, что мята способна вызывать аллергию и вдобавок содержит много фитоэстрогенов. Мужчинам от мяты лучше отказаться.

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