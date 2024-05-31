Как не заболеть под кондиционером: пять полезных рекомендаций врачей

Считается, что вирусными инфекциями можно заразиться только в холодное время года, но это далеко не так. Неправильное использование кондиционеров в жару часто приводит к ОРВИ, ангине и гаймориту. Как не заболеть, сидя под сплит-системой, «Клопс» рассказали калининградские врачи.Вирусы и бактерии летом никуда не исчезают и прекрасно размножаются в тёплую погоду. Их существование вообще никак не связано с временами года.«Например, энтеровирус или парагрипп отлично сохраняют свою способность передаваться от человека к человеку в жаркий сезон», — прокомментировала врач-отоларинголог Александра Кугач.При этом кондиционер как раз таки даже помогает превратить многолюдное, плохо проветренное помещение в инкубатор для инфекций, продолжила доктор.Как пользоваться сплит-системой дома и в офисеОбязательно чередуйте охлаждение воздуха с обычным проветриванием.Разница температур на улице и в помещении не должна превышать 10 градусов.Не устанавливайте режим охлаждения ниже отметки 20°C.Соблюдайте безопасную дистанцию от работающей сплит-системы — не менее четырёх метров.При первых признаках ОРВИ необходимо избегать потоков холодного воздуха.«Людям со слабым иммунитетом лучше использовать вентилятор. Прибор не нужно своевременно обслуживать, и в нём не размножаются бактерии», — обратила внимание терапевт Яна Белоусова.Советы по использованию кондиционера в машинеНе направляйте поток холодного воздуха на себя;Разрыв температур на улице и в салоне авто лучше удерживать в пределах 7 градусов;Охлаждающая система должна работать минимальное время, делайте перерывы.«В машине риск заболеть значительно выше, так как маленькое пространство очень быстро охлаждается. А резкие перепады температур могут вызвать спазм сосудов», — пояснила Белоусова.

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