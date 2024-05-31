Опасный сосед: привычный предмет в ванной может разрушить ваше здоровье

Чистящие средства — не единственный источник опасных химикатов в ванной. Эксперты назвали распространенный предмет домашнего обихода, который также способен навредить.Пришла опасность, откуда не ждали. Оказалось, что обычные шторки для душа могут быть очень токсичными.Так, в занавески часто добавляют поливинилхлорид (ПВХ) — тип пластика, который содержит различные добавки, повышающие его гибкость и долговечность.«Использование таких штор сопряжено с риском воздействия вредных химических веществ. При этом изделия из ПВХ используются во многих домах из-за их доступности и водостойкости, — цитирует портал GloucestershireLive экспертов Plumbnation, специализирующихся на оборудовании для ванных комнат. Когда шторы из ПВХ подвергаются воздействию тепла и влаги, они могут выделять в воздух летучие органические соединения и другие вредные химические вещества».Вот что эти химикаты способны сделать с организмом:фталаты используют для смягчения пластика, но они также связаны с гормональными нарушениями и репродуктивными проблемами;оловоорганические соединения — стабилизаторы, содержащиеся в ПВХ, могут навредить иммунной системе, а также повлиять на фертильность;диоксины — вещества, которые образуются при производстве ПВХ. Они очень токсичны и могут вызывать рак, проблемы репродуктивной системы, а также нарушения в работе иммунной системы;летучие органические соединения — их длительное воздействие грозит астмой, а также раздражением кожи и аллергией.К счастью, альтернативные варианты занавесок не отличаются по цене от шторок из ПВХ. Главное — знать их состав.«Ищите шторы из таких материалов, как PEVA или EVA. Они не содержат вредных химикатов, но при этом доступны по цене и обладают водостойкостью, аналогичной ПВХ», — советуют эксперты.Можно купить шторы из натуральных материалов — хлопка или льна, но они требуют особого ухода и прослужат не так долго. Удобны в использовании занавески из полиэстера, однако при сильном нагревании этот материал выделяет формальдегид.Однако даже шторы с безопасным составом могут навредить: они скапливают на себе множество бактерий, покрываются плесенью. Поэтому желательно стирать занавески раз в неделю и каждый год менять на новые.«Кроме того, полезно поработать над вентиляцией в ванной комнате, установив вытяжной вентилятор. Или просто оставляйте дверь слегка открытой после душа, чтобы уменьшить скопление влаги. Это поможет предотвратить рост плесени и грибка, которые способны спровоцировать респираторные заболевания», — предупреждают эксперты.Источником плесени и неприятного запаха могут стать и влажные полотенца, поэтому сушить их желательно на балконе. Также, если позволяет бюджет, эксперты советуют купить в ванную небольшой осушитель, чтобы воздух оставался сухим и здоровым.

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