Три продукта помогут снизить риск развития рака

Молоко, мясо и яйца помогают снизить риск развития рака, сообщил врач Андрей Лысенков. По данным портала, эти продукты подходят для употребления в профилактических целях каждый день.В молоке, яйцах и мясе присутствует витамин С. Он играет ключевую роль в профилактике опухолей. Витами в этих трех продуктах активирует белок p53, блокирующий рост раковых клеток. Для поддержания здоровья следует включать в рацион эти продукты как минимум раз в неделю. Готовить их лучше на пару или в духовке.Онколог Иван Карасев ранее рассказал, какие продукты способны вызывать рак. По его словам, к числу канцерогенных относят блюда с сахаром, мясные полуфабрикаты, а также продукты с большим количеством животных жиров.До этого онколог Денис Романов заявил, что рак может быть излечим даже на поздней стадии, все зависит от типа заболевания и распространенности метастазов. По словам врача, многие люди после постановки диагноза впадают в панику, однако шанс на выздоровление есть даже на третьей и четвертой стадии заболевания. При этом он подчеркнул, что важно не опираться на нетрадиционную медицину, поскольку это может привести к трагическим последствиям.

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