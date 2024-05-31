Врач Михайлова назвала 5 заблуждений родителей о прогулках с детьми
Многие родители выгуливают младенцев на балконах в люльках, да и с подросшим ребенком не спешат на улицу. «Ну какой свежий воздух? В городе пыль и загазованность» — так они объясняют свое желание оставаться дома или проводить время с детьми в торговых центрах.
Но это серьезная ошибка, убеждена врач-педиатр сети клиник «Будь здоров» (дочерняя компания СПАО «Ингосстрах») Татьяна Михайлова.
«Прогулки повышают иммунитет, укрепляют сердечно-сосудистую, костно-мышечную, нервную системы, способствуют крепкому сну и хорошему настроению ребенка», —отмечает эксперт.
Пять заблуждений родителей о прогулках с детьми
Прогулка на балконе в люльке заменяет улицу
Гулять на балконе малышу можно, пока ему меньше полугода. Но полноценно такая прогулка не заменяет улицу. Ведь ребенок не только дышит воздухом, но еще и познает окружающий мир, наблюдает за природными процессами, развивается.
В городе свежего воздуха все равно нет
Да, в городе атмосфера несравнима с деревенской, но даже если вы горожанин, гулять с ребенком необходимо. Например, есть немало парков, скверов и других мест в городе, где хорошо дышится и отдыхается взрослым и детям.
На прогулке ребенок замерзнет и заболеет
Важно правильно одеть малыша на прогулку. Если речь про младенца, есть правило, которое действует в любое время года. На ребенка надо надеть столько слоев одежды, сколько и на себя, плюс еще один.
У ребенка постоянно сопли и кашель, гулять — усугублять проблему
Если у ребенка нет температуры и чувствует он себя хорошо, то при остром респираторном заболевании гулять даже полезно. Свежий воздух только способствует улучшению состояния при болезнях дыхательных путей.
Не гуляю, потому что на улице холодно/жарко
«Гулять с детьми можно и нужно, но, конечно, при адекватных погодных условиях, — продолжает врач-педиатр Татьяна Михайлова. — Прогулки не рекомендованы лишь при температуре ниже -15 ?C или выше +30 ?С, при сильном ветре, дожде, снегопаде.
Игры на прогулке: это важно знать
Хорошо, когда любая прогулка с ребенком сопровождается физической активностью. Во время игр у детей тренируются мышцы, оттачивается координация движений и быстрота реакции, развиваются сила, выносливость, творческое мышление, социализация. И не важно, играет малыш в догонялки, прыгает, катается с горки, раскачивается на качелях или играет в песочнице. Важно лишь помнить: чем младше ребенок, тем больше он требует присмотра на игровой площадке.
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