Врач Михайлова назвала 5 заблуждений родителей о прогулках с детьми

Как правильно одевать ребенка на прогулку, при какой температуре воздуха лучше остаться дома и почему насморк — не противопоказание для выхода на улицу? Педиатр Михайлова развенчала популярные родительские мифы.Многие родители выгуливают младенцев на балконах в люльках, да и с подросшим ребенком не спешат на улицу. «Ну какой свежий воздух? В городе пыль и загазованность» — так они объясняют свое желание оставаться дома или проводить время с детьми в торговых центрах.Но это серьезная ошибка, убеждена врач-педиатр сети клиник «Будь здоров» (дочерняя компания СПАО «Ингосстрах») Татьяна Михайлова.«Прогулки повышают иммунитет, укрепляют сердечно-сосудистую, костно-мышечную, нервную системы, способствуют крепкому сну и хорошему настроению ребенка», —отмечает эксперт.Пять заблуждений родителей о прогулках с детьмиПрогулка на балконе в люльке заменяет улицуГулять на балконе малышу можно, пока ему меньше полугода. Но полноценно такая прогулка не заменяет улицу. Ведь ребенок не только дышит воздухом, но еще и познает окружающий мир, наблюдает за природными процессами, развивается.В городе свежего воздуха все равно нетДа, в городе атмосфера несравнима с деревенской, но даже если вы горожанин, гулять с ребенком необходимо. Например, есть немало парков, скверов и других мест в городе, где хорошо дышится и отдыхается взрослым и детям.На прогулке ребенок замерзнет и заболеетВажно правильно одеть малыша на прогулку. Если речь про младенца, есть правило, которое действует в любое время года. На ребенка надо надеть столько слоев одежды, сколько и на себя, плюс еще один.У ребенка постоянно сопли и кашель, гулять — усугублять проблемуЕсли у ребенка нет температуры и чувствует он себя хорошо, то при остром респираторном заболевании гулять даже полезно. Свежий воздух только способствует улучшению состояния при болезнях дыхательных путей.Не гуляю, потому что на улице холодно/жарко«Гулять с детьми можно и нужно, но, конечно, при адекватных погодных условиях, — продолжает врач-педиатр Татьяна Михайлова. — Прогулки не рекомендованы лишь при температуре ниже -15 ?C или выше +30 ?С, при сильном ветре, дожде, снегопаде.Игры на прогулке: это важно знатьХорошо, когда любая прогулка с ребенком сопровождается физической активностью. Во время игр у детей тренируются мышцы, оттачивается координация движений и быстрота реакции, развиваются сила, выносливость, творческое мышление, социализация. И не важно, играет малыш в догонялки, прыгает, катается с горки, раскачивается на качелях или играет в песочнице. Важно лишь помнить: чем младше ребенок, тем больше он требует присмотра на игровой площадке.

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