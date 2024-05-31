Health News: постоянное отслеживание уровня сахара в крови повышает тревожность

Стремление здоровых людей постоянно отслеживать концентрацию глюкозы в крови способно привести к расстройствам пищевого поведения и повышению тревожности. Об этом рассказала дипломированный диетолог из США Эмили Ван Экк.Врач уточнила, что регулярное отслеживание здоровыми людьми (без диабета) показателей сахара в крови становится одним из современных трендов. В социальных сетях многие пользователи и создатели контента концентрируются на поиске информации о продуктах и типах питания, которые позволили бы им "избегать опасных скачков сахара". По мнению диетолога, такая зацикленность на уровне сахара потенциально вредна для среднестатистического здорового человека.Дело в том, что в норме организм большинства людей способен самостоятельно регулировать концентрацию глюкозы в крови без какой-либо "помощи". При этом колебания уровня сахара не сигнализируют о каких-либо патологиях - они являются нормальной частью процесса переваривания пищи.Стремление поддерживать глюкозу в крови на определенной отметке может привести к расстройствам пищевого поведения - боязни углеводов или сладких продуктов или нерациональному питанию в целом. Также страх перед мнимыми скачками сахара может вынуждать людей испытывать постоянную, разрушительную для психического здоровья тревогу.

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