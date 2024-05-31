Нутрициолог Ильичева: окрошка улучшает работу пищеварения и полезна для регулярности стула

Нутрициолог Ольга Ильичева объяснила, насколько полезной может быть окрошка.

Нутрициолог Ильичева обратила внимание на то, что присутствующий в окрошке холодный свежий картофель является источником резистентного крахмала – особого вида клетчатки, служащей питанием для полезных кишечных бактерий. Перерабатывая резистентный крахмал, бактерии начинают производить короткоцепочечные жирные кислоты, включая масляную кислоту, благоприятно влияющую на состояние кишечных стенок. В результате кишечник, его слизистые оболочки становятся лучше защищены от повреждений. Вдобавок употребление резистентного крахмала улучшает сжигание жира.

Ильичева отметила, что можно приготовить вариант окрошки, заменив в ней картофель репой.

Помимо того, нутрициолог порекомендовала использовать натуральные ингредиенты для заправки блюда.

«Гораздо больше пользы принесет окрошка, заправленная настоящим ферментированным квасом, а не газированным напитком из бутылки. Натуральный квас содержит живые лактобактерии, органические кислоты, продукты метаболизма бактерий — является живым пробиотиком и метабиотиком», - поделилась специалист с РИАМО.

Заправлять окрошку можно и натуральными кисломолочными продуктами – кефиром, йогуртом, ацидофилином. Главное, чтобы организм хорошо их переносил.

«В окрошке большое количество клетчатки, которая дает чувство сытости и надолго утоляет голод, улучшает работу пищеварительной системы, поддерживает регулярность стула», - подчеркнула эксперт.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки

Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте

https://www.medikforum.ru - Добавил gorizont в категорию Разное

Читайте также

Добавить комментарий

Войдите, чтобы комментировать или зарегистрируйтесь здесь