Воспаление кишечника и ДЕПРЕССИЯ: в чем связь?

Недавние исследования показали, что воспаление может быть частью патогенеза депрессии. По сути, некоторые исследования показали, что депрессия часто сопровождается воспалением желудочно-кишечного тракта и аутоиммунными заболеваниями, а также другими расстройствами, важным фактором которых является хроническое неспецифическое воспалениеНедавние исследования показали, что воспаление может быть частью патогенеза депрессии.По сути, некоторые исследования показали, что депрессия часто сопровождается воспалением желудочно-кишечного тракта и аутоиммунными заболеваниями, а также другими расстройствами, важным фактором которых является хроническое неспецифическое воспаление.Воспаление кишечника и депрессияВозможно, что депрессия может быть неврологическим проявлением хронического воспалительного синдрома. А основной причиной воспаления может быть дисфункция "оси кишечник-мозг".По данным исследования, приведенного на веб-сайте Green Med Info:«... Все больше клинических исследований доказывают, что лечение воспаления желудочно-кишечного тракта с помощью пробиотиков, ферментированных продуктов, витаминов В и D, а также омега-3 жирных кислот может облегчить симптомы депрессии и качество жизни, подавляя передачу воспалительных стимулов в мозг.Эти выводы обосновывают предположение о том, что лечение воспаления желудочно-кишечного тракта может повысить эффективность применяемых в настоящее время методов лечения депрессии и связанных с ней заболеваний».Представление о том, что воспаление в кишечнике может быть связано с симптомами депрессии, может показаться слишком надуманным, но, на самом деле, оно имеет смысл, когда вы понимаете сложную связь между мозгом и пищеварительным трактом.Возможно, простейший пример тому - ощущение бабочек в животе, когда вы нервничаете - таким образом ваши мысли, т. е. мозг, проявляются симптомами в кишечнике. Еще один путь связи - неспецифическое воспаление, которое является существенным фактором многочисленных заболеваний, зачастую сопровождающих депрессию, и может, фактически, быть проявлением симптомов депрессии.Является ли депрессия результатом хронического воспаления?В ходе недавно проведенного обзора было отмечено несколько механизмов, с помощью которых воспаление желудочно-кишечного тракта может играть решающую роль в развитии депрессии.Среди них:1. Депрессия часто встречается наряду с воспалительными заболеваниями желудочно-кишечного тракта и аутоиммунными заболеваниями, а также с сердечно-сосудистыми и нейродегенеративными заболеваниями, диабетом 2 типа, а также раком - для всех этих заболеваний существенным фактором является хроническое неспецифическое воспаление. Исследователи предположили, что «депрессия может быть неврологическим проявлением хронического воспалительного синдрома».2. Они также выдвинули предположение о том, что основной причиной воспаления может быть дисфункция «оси кишечник-мозг». Кишечник - это буквально второй мозг, во время беременности он формируется из той же ткани, что и мозг, и в большом количестве содержит нейротрансмиттер серотонин, который связан с контролем настроения.Важно понимать, что ваши кишечные бактерии - активная и неотъемлемая часть организма, и поэтому они в значительной степени зависят от вашего рациона питания и образа жизни.Если вы употребляете много обработанных продуктов и подслащенных напитков, например, то ваши кишечные бактерии, скорее всего, будут серьезно нарушены, поскольку обработанные продукты в целом уничтожают здоровую микрофлору, а сахар всех видов кормит вредные бактерии и дрожжи, а также содействует системному воспалению.3. Все больше клинических исследований доказывают, что лечение воспаления желудочно-кишечного тракта с помощью пробиотиков, ферментированных продуктов, витамина В, витамина D и омега-3 жиров может облегчить симптомы депрессии и качество жизни, подавляя передачу воспалительных стимулов в мозг.Все это сводится к тому, что хроническое воспаление в организме нарушает нормальное функционирование многих его систем и способно посеять хаос в мозге. Но, похоже, что воспаление - это не просто еще один фактор риска депрессии; фактически, оно может быть ТЕМ САМЫМ фактором, который лежит в основе всех других. Хотя это относится к послеродовой депрессии, воспалительная реакция аналогично влияет на все виды депрессии.В публикации в Международном журнале грудного вскармливания, исследователи заявили:«Старая парадигма описывала воспаление просто как один из многих факторов риска депрессии. Новая парадигма основана на более недавних исследованиях, которые показали, что физические и психологические стрессы увеличивают уровень воспаления. Эти недавние исследования представляют собой важный сдвиг в парадигме депрессии: воспаление - не просто фактор риска, а фактор, который лежит в основе всех остальных.Более того, воспаление объясняет, почему психологические, поведенческие и физические факторы риска увеличивают риск депрессии. Это относится к депрессии в целом и к послеродовой депрессии, в частности.В послеродовом периоде женщины особенно уязвимы к этим последствиям, поскольку в течение последнего триместра беременности у них значительно увеличивается уровень воспалительных цитокинов - именно в это время у них повышен риск депрессии.Кроме того, распространенные трудности материнства, как, например, нарушение сна, боль в послеродовой период, а также прошлые или нынешние психологические травмы представляют собой стресс, который вызывает рост уровня воспалительных цитокинов».Поэтому и сахар также является одним из основных факторов депрессииЕсть отличная книга по этому вопросу: The Sugar Blues («Сахарный блюз»), написанный Уильямом Даффи (William Duffy) более 35 лет назад, в которой очень подробно рассматривается связь сахара и депрессии.Основной аргумент, который Даффи приводит в книге, заключается в том, что сахар - это чрезвычайно вредный для здоровья продукт, вызывающий привыкание, и что одно простое изменение своего рациона питания - максимальный отказ от сахара - может иметь весьма благоприятные последствия для психического здоровья. Он даже выступал за исключение сахара из рациона психически больных людей, заявляя, что это само по себе уже будет эффективным лечением для некоторых из них.Становится все более очевидным, что один из способов, которыми сахар столь пагубно сказывается на психическом здоровье, заключается в том, что потребление сахара запускает каскад химических реакций в организме, которые способствуют хроническому воспалению.Кроме того, избыточный сахар и фруктоза нарушают соотношение полезных и вредных бактерий в кишечнике, что также играет важную роль в психическом здоровье. Сахар при этом служит удобрением/топливом для патогенных бактерий, дрожжей и грибков, которые негативно влияют на благотворные бактерии в кишечнике.Так, недавними исследованиями выяснено, что пробиотик Lactobacillus rhamnosus оказывает заметное влияние на уровень ГАМК в некоторых регионах мозга и снижает уровень гормона стресса кортикостерона, что приводит к уменьшению поведения, связанного с тревогой и депрессией.Но если потреблять много обработанных продуктов и сладких напитков (в которых обычно очень много фруктозы), то это плохо скажется как на кишечных бактериях, так и на вашем психическом здоровье! Таким образом, пищевой способ лечения депрессии заключается в строгом ограничении сахаров, особенно фруктозы, а также зерновых.Стоит отметить, что сахар также может привести к чрезмерному высвобождению инсулина, что ведет к гипогликемии, что, в свою очередь, заставляет мозг выделять глутамат в таких количествах, которые вызывают возбуждение, депрессию, гнев, тревогу, панические атаки и увеличение риска самоубийств.Поэтому радикальное сокращение потребления сахара, особенно фруктозы, до менее 25 граммов в день, будет одной из самых эффективных мер по борьбе с депрессией и хроническим воспалением, а также будет поддерживать полезные кишечные бактерии. Употребление более 25 граммов фруктозы в день, несомненно, будет направлять биохимию мозга и ваше общее состояние здоровья в неправильном направлении.Облегчение воспаления желудочно-кишечного тракта может облегчить симптомы депрессииВыше мы обсудили важность ограничения сахара и фруктозы, которое является одним из основных способов лечения воспаления желудочно-кишечного тракта. Кроме того, следует регулярно «перезасевать» кишечник полезными бактериями или пробиотиками, которые являются основой здорового желудочно-кишечного тракта.Мои рекомендации по оптимизации кишечных бактерий следующие:Ферментированные продукты - по-прежнему лучший путь к оптимальному здоровью пищеварения, но только если употреблять непастеризованные, приготовленные традиционным способом продукты. К полезным продуктам относятся ласси (индийский йогуртовый напиток, который традиционно пьют перед обедом), квашеное сырое (непастеризованное) органическое молоко выпасных животных, например, кефир, различные ферментированные овощи - капуста, репа, баклажаны, огурцы, лук, кабачки и морковь, а также и натто (ферментированная соя).Если вы регулярно едите такие ферментированные продукты, которые, снова-таки, не подвергались пастеризации (этот процесс убивает естественные пробиотики), полезные бактерии в вашем кишечнике будут просто процветать.Добавки с пробиотиками. Хотя я и не особый сторонников приема добавок в большом количестве (поскольку считаю, что питательные вещества следует получать с продуктами), пробиотики - это, конечно же, исключение.Если вы не едите ферментированные продукты, то будет разумно принимать качественные добавки с пробиотиками, с учетом того, насколько они важны для оптимизации психического здоровья.Пробиотики оказывают прямое воздействие на химический состав мозга, передавая сигналы, регулирующие настроение и поведение, в мозг по блуждающему нерву, что является еще одной причиной, по которой состояние кишечника оказывает столь сильное влияние на психическое здоровье, и наоборот.Двумя другими важными факторами для лечения воспаления желудочно-кишечного тракта, а также для облегчения депрессии являются:Омега-3 жиры животного происхождения: они не только регулируют воспалительные процессы и реакции, но и положительно влияют на исход депрессивных расстройств. Поэтому, если вы боретесь с депрессией, то прием высококачественных добавок с омега-3 жирами животного происхождения, например, масла криля, будет простым и разумным решением.Витамин D: большинство людей не знает, что недостаток витамина D связан с воспалением и депрессией.В одном из предыдущих исследований было установлено, что люди с самыми низкими уровнями витамина D в 11 раз больше подвержены депрессии, чем те, у кого этот уровень в нормальных пределах, поэтому следует стараться поддерживать у себя нормальный уровень витамина D, почаще бывая на солнце или посещая безопасный солярий.В качестве крайнего средства можно принимать качественные добавки с витамином D3, но, если выберете этот путь, обязательно следите за его уровнем в крови.Есть множество доказательств, демонстрирующих участие желудочно-кишечного тракта в различных неврологических заболеваниях. С учетом этого, становится предельно ясно, что питание кишечной флоры полезными бактериями имеет чрезвычайно важное значение, от рождения до старости, потому что в самом настоящем смысле, у вас два мозга: один - внутри черепа, а другой - в кишечнике, и каждому из них нужно свое жизненно важное питание.

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