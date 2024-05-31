Щелочная диета: 4 преимущества

Как считают приверженцы щелочной диеты, так называемые «кислотные» продукты нарушают кислотно-щелочной баланс организма, а «щелочные», наоборот, помогают его восстановить.“Наши пищевые вещества должны быть лечебным средством, а наши лечебные средства должны быть пищевыми веществами”, — говорил Гиппократ. Щелочная диета полностью соответствует этому принципу. Во-первых, она оздоровляет организм, а во-вторых, ничуть не мешает наслаждаться вкусной едой.Почему так популярна щелочная диета?Как считают приверженцы щелочной диеты, так называемые «кислотные» продукты нарушают кислотно-щелочной баланс организма, а «щелочные», наоборот, помогают его восстановить. Соответственно, долю кислотных продуктов в своей диете нужно сокращать, а долю щелочных — увеличивать. В результате кислотно-щелочной баланс (pH) будет восстанавливаться, а все органы и системы организма будут работать лучше.В «борьбе» кислотных и щелочных продуктов, побеждать, разумеется, должны щелочные, а в твоем меню должно быть больше орехов, овощей и зелени. Что касается сахара и жиров, то их должно быть поменьше.Щелочная диета восстанавливает кислотно-щелочной балансЩелочная диета исходит из того, что при повышенной кислотности организма он становится беззащитным перед многими болезнями и здоровье человека ухудшается. Если же внутренняя среда организма более щелочная, человек становится здоровее.Соотношение кислотности и щелочности показывает число pH. Уровень этого соотношения измеряется по шкале от 0 до 14.Показатель pH около 7 соответствует нормальному состоянию организма. Если это значение находится в дипазоне от 0 до 6, кислотность повышена. Если же оно равняется 8 или выше, говорят о высокой щелочности.Этот показатель — ключевой для нашего здоровья, ведь с ним связаны артериальное давление, метаболизм, процесс дыхания и состояние кровеносных сосудов.Расбалансировка организмаЕсли в твоей диете преобладают кислотные продукты, последствия могут быть печальными:Во-первых, твой организм во многом утратит способность усваивать минералы и нутриенты.Во-вторых, он будет вырабатывать меньше энергии.Поврежденные клетки будут хуже восстанавливаться.Иммунная система перестанет нормально реагировать на возбудители болезней. В результате ты будешь чаще болеть.И наконец, ты постоянно будешь испытывать усталость.Общество побуждает нас есть кислотные продукты?Проблема в том, что реклама буквально навязывает нам не очень полезные, скажем так, продукты. К сожалению, чаще всего мы видим в рекламных сюжетах продукты животного происхождения. Мясо, курятина, яйца, молочные продукты… А также кулинарные изделия, содержащие рафинированную муку и сахар. С другой стороны, свежие овощи и зелень рекламируются гораздо реже.А потому важно не забывать, что щелочная диета помогает тканям организма восстанавливаться и снимает воспаление в них. И она дает организму минералы и нутриенты, которых ему не хватает.Так что выбор за тобой!Продукты, которые повышают кислотностьНекоторые продукты и другие вещества «медленно, но верно» вредят нам. Например, лекарственные препараты обычно повышают кислотность организма.Заменители сахара, с помощью которых многие стараются сделать свою диету более здоровой, оказывают такое же действие. И, как уже говорилось, кислотными продуктами являются мясо, злаки, бобовые, курятина, рыба и яйца.А значит, нужно обращать особое внимание на свою диету. То есть, делать ее менее кислотной.Щелочные продуктыИтак, диета должна быть щелочной. Иначе говоря, в ней должно быть примерно 80 % щелочных продуктов. Потом, когда кислотность организма значительно снизится и ты станешь чувствовать себя гораздо лучше, можно будет сократить содержание щелочных продуктов в диете до 60 %.Основные щелочные продукты:ФруктыОвощи и зеленьСеменаОрехиСпеции и приправыЧетыре преимущества щелочной диеты1. Предотвращается преждевременное старениеЕсли придерживаться щелочной диеты, pH можно довести до значения 7,36. Это способствует оживлению клеток. Кислотная же диета, наоборот, ухудшает их состояние и ускоряет старение организма.2. Больше энергииВ результате того, что организм получает достаточное количество нутриентов и минералов, он лучше функционирует уже на клеточном уровне.Короче говоря, такие минералы, как калий, кальций, натрий и магний дают телу необходимый заряд энергии.3. Укрепляется иммунная системаЕсли показатель кислотности крови высокий, в ней «прекрасно себя чувствуют» вирусы и бактерии. А значит, организм легко поддается разным заболеваниям.Если же внутренняя среда организма щелочная, организм успешно сопротивляется болезням.4. Идеальный весХотя потеря веса и не входит в число главных целей щелочной диеты, она способствует избавлению от лишних килограммов.Это происходит благодаря ускорению метаболических процессов и более быстрому сжиганию жира.Как переходить на щелочную диетуНачинай постепенно: Если сразу исключить из диеты все кислотные продукты, организм может плохо прореагировать на такое резкое изменение питания. Переход на щелочную диету должен быть достаточно медленным: помни, что это начало нового стиля жизни.Соотношение 80-20: Не стремись к мгновенным результатам и не переходи на исключительно щелочные продукты. Время от времени можешь себя побаловать «не очень полезными» продуктами, десертами и т.д.Придерживайся такого соотношения: 80% щелочных продуктов и 20% кислотных.Меняй продукты: Например, замени рис интегральным рисом или киноа. Практически ко всем традиционным рецептам можно подобрать их «щелочной вариант».Не помешает обсудить свой переход на щелочную диету со специалистом по питанию. И, конечно, не забывай о физических упражнениях, ходьбе, плавании и т.д.

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