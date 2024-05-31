Кардиолог Перфильева: инфаркт от межреберной невралгии отличает характер боли

Боль в грудной клетке является одним из наиболее тревожных симптомов, который требует немедленного обращения за медицинской помощью. Однако распознать различие между инфарктом миокарда и межреберной невралгией может быть непросто, так как эти два состояния имеют схожие проявления.Кардиолог Ольга Перфильева предоставила полезные рекомендации для различения этих заболеваний.«При межреберной невралгии боль острая и усиливается при любом движении, кашле или вдохе. В случае инфаркта миокарда боль может иррадиировать в нижнюю челюсть, шею и область между лопатками», — объясняет специалист.Кроме того, Перфильева указывает, что «боль при сердечном приступе жгучая, нестерпимая и продолжается не менее 15 минут».Также, у пациента могут наблюдаться головокружение, одышка, рвота и холодный пот — симптомы, не характерные для межреберной невралгии. Важно помнить, что при любой боли в грудной клетке необходимо вызвать скорую помощь. В подобных ситуациях промедление чрезвычайно опасно, так как инфаркт миокарда представляет серьёзную угрозу для жизни и требует незамедлительного медицинского вмешательства, пишет «Вечерняя Москва»."Межреберная невралгия проявляется рядом характерных симптомов, которые могут помочь в её распознавании. Боль часто описывается как острая, стреляющая или жгучая и обычно локализуется вдоль ребра или межреберного промежутка. Боль может усиливаться при движениях тела, глубоких вдохах, кашле, чихании, смехе или изменении положения тела", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.Другие проявления невралгииЧувствительность кожи: в некоторых случаях кожа над поражённой областью становится более чувствительной. При прикосновении к этой области можно ощущать боль или дискомфорт.Ощущение покалывания или онемения: может возникать ощущение покалывания или онемения в области, где проходят межреберные нервы.Мышечные спазмы: внекоторых случаях могут наблюдаться мышечные спазмы или подёргивания в области грудной клетки.Односторонний характер боли: боль обычно ощущается с одной стороны грудной клетки, но может иррадиировать в спину, плечо или живот.Стабильность боли: боль при межреберной невралгии часто постоянная и не проходит сама по себе.Усиление боли при пальпации: при надавливании на межреберные промежутки боль может усиливаться."Хотя межреберная невралгия вызывает значительный дискомфорт, её симптомы можно смягчить с помощью правильного лечения, включающего медикаментозную терапию (обезболивающие, противовоспалительные препараты), физиотерапию и меры по устранению первопричины невралгии. Важно проконсультироваться с врачом для точного диагноза и подбора оптимального метода лечения", - советует Алехина.

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