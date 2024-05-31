Врач Пол назвала 10 простых способов уменьшить уровень сахара в крови

Есть множество способов стабилизировать уровень сахара в крови. В краткосрочной перспективе это уменьшает тягу к еде и дает больше энергии. В долгосрочной перспективе помогает не только снизить вес, но и справиться с хроническими заболеваниями, такими как диабет. Доктор Рэйчел Пол раскрыла несколько главных правил, которым нужно следовать каждый день, чтобы стабилизировать уровень сахара в крови и укрепить организм.Ешьте углеводы в последнюю очередьДоктор Пол посоветовала распределять приемы пищи в определенной последовательности, чтобы снизить уровень сахара в крови. Она рассказала, что если есть хлеб, макароны, десерт или даже фрукты натощак, уровень сахара в крови резко повышается. Однако если употреблять белки перед углеводами, уровень сахара в крови повышается не так сильно. Этот подход может стабилизировать уровень энергии и обуздать тягу к еде.Выбирайте цельнозерновые продуктыПредпочтение цельнозерновых продуктов в их наименее обработанном виде, таких как овсяные хлопья, обеспечивает более медленное усвоение углеводов. Доктор Пол посоветовала выбирать зерна, которые наиболее близки к первоначальной форме. Постепенное высвобождение помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови, способствуя получению энергии и чувства сытости.Ешьте много овощейДоктор Пол предложила разумную стратегию увеличения объема пищи без добавления избыточных калорий или углеводов."Вместо половины чашки риса можно съесть три чашки риса с цветной капустой при том же количестве калорий и углеводов", — объяснила эксперт.Включите в рацион крахмалоустойчивые продуктыОхлаждение крахмалосодержащих продуктов, таких как рис и картофель, повышает содержание крахмала в них. Этот простой способ улучшает их усвояемость, что приводит к более мягкому воздействию на уровень сахара в крови, сообщает She Finds.Жуйте, а не пейтеЗамена жидких блюд, таких как смузи, на твердые, такие как йогурты с фруктовыми ореховым маслом, способствует более медленному усвоению. Доктор Пол посоветовала «жевать, а не пить». Процесс жевания способствует лучшему перевариванию и усвоению пищи, что потенциально предотвращает резкие скачки уровня сахара в крови.Уделяйте приоритетное внимание высококачественному белкуВключение в каждый прием пищи источников высококачественного белка, таких как творог, яйца, лосось и йогурт, дает множество преимуществ. Доктор Пол посоветовала есть высококачественный белок во время каждого приема пищи. Белок способствует насыщению, поддерживает мышечную массу во время похудения и помогает стабилизировать уровень сахара в крови.Сбалансируйте прием пищи с использованием белков, жиров и клетчаткиПриготовление блюд, сочетающих белки, полезные жиры и клетчатку, способствует сбалансированному питанию и поддержанию энергии. По словам специалиста по питанию, лучше готовить блюда с использованием белков, жиров и клетчатки. Этот комплекс питательных веществ замедляет пищеварение, предотвращая резкое повышение уровня сахара в крови и последующие сбои.Прогуляйтесь после едыИсследования показали, что десятиминутная прогулка после еды помогает регулировать уровень сахара в крови, усиливая усвоение глюкозы и уменьшая постпрандиальные всплески.Уделяйте приоритетное внимание снуПолноценный сон является краеугольным камнем общего состояния здоровья и контроля веса. Доктор Пол рекомендует уделять качественному отдыху семь-восемь часов каждую ночь, чтобы оптимизировать гормональный баланс и поддерживать обмен веществ. Если у вас есть проблемы с засыпанием, включите в свой распорядок дня полезные привычки перед сном.Управляйте стрессомСтресс может негативно сказаться на уровне сахара в крови и усилиях по снижению веса. Доктор Пол призвала обратиться за профессиональной поддержкой, регулярно заниматься физическими упражнениями и упрощать задачи, чтобы снять стресс и сформировать более здоровый образ мышления.

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