Дерматолог рассказала, какие два популярных средства для волос опасны для здоровья
Большая часть декоративных блесток на самом деле сделана из токсичного пластика, объясняет специалист. Их нанесение на волосы может привести к закупорке волосяных фолликулов и в результате вызвать раздражение кожного покрова, замедлить рост здоровых волос.
"Токсичные для организма компоненты встречаются в том числе в лаках для волос. В случае регулярного вдыхания вредных частиц увеличивается риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы и легких".
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