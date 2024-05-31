Исследование: улучшение здоровья сна связано с меньшим уровнем одиночества

Новое исследование показало, что улучшение здоровья сна связано с меньшим уровнем одиночества, и эта связь была сильнее среди молодых людей.Результаты показывают, что улучшение здоровья сна было связано со значительно меньшим уровнем общего одиночества, эмоционального одиночества и социального одиночества. Хотя улучшение здоровья сна было связано с меньшим общим и эмоциональным одиночеством в разных возрастных группах, эта связь была сильнее у молодых людей. Однако возраст не уменьшил связь между здоровьем сна и социальным одиночеством.«Одиночество — это неотложный кризис общественного здравоохранения, и существует острая необходимость в том, чтобы врачи лучше его понимали и лечили», — сказал ведущий автор и главный исследователь Джозеф Дзержевский: «Наши результаты подчеркивают важную роль, которую сон играет в понимании одиночества на протяжении взрослой жизни. Возможно, усилия по улучшению здоровья сна могут оказать благотворное влияние на одиночество, особенно для молодых людей».Ученые отмечают, что сон необходим для здоровья. Вообще эксперты рекомендуют взрослым спать семь часов в сутки на регулярной основе, чтобы обеспечить оптимальное здоровье, продуктивность и бодрость в дневное время.В исследовании приняли участие 2297 взрослых, средний возраст 44 года; 51% составляли мужчины. Участники заполнили онлайн-анкету о здоровье сна и шкалу одиночества. Исследователи проанализировали результаты, используя корреляционный и линейный регрессионный анализ, а также анализ модерации.В 2023 году рекомендация главного хирурга США предупредила о кризисе общественного здравоохранения, связанном с одиночеством, изоляцией и отсутствием связи. В нем отмечается, что еще до начала пандемии COVID-19 примерно половина взрослого населения США сообщала о том, что испытывает измеримый уровень одиночества.По мнению авторов, усилия и программы, направленные на уменьшение одиночества, должны включать упор на укрепление здоровья сна, особенно у молодых людей.«Почему молодые люди могут испытывать больше преимуществ от одиночества, связанных со сном, чем пожилые люди, неизвестно и интригует. Это, безусловно, заслуживает дальнейшего расследования», - резюмировал Джозеф Дзержевски.

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