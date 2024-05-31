Врач Агапкин назвал продукты, мешающие похудеть

Врач Сергей Агапкин объяснил, почему употребление обезжиренного йогурта не поможет похудеть. Напротив, этот продукт может вызвать отложения жира в печени.По словам врача Сергей Агапкина, многие продукты, которые рекламируют как средство, помогающее похудеть, на самом деле таковыми не являются. В качестве примера он назвал обезжиренные йогурты.Агапкин напомнил, что в них содержится в большом количестве сахар. Нередко в такие йогурты также добавляют крахмал, орехи, ягоды, сухофрукты. Это делает продукт более калорийным, несмотря на его низкую жирность.Мюсли и батончики, которые не содержат сахар, содержат фруктозу, напомнил Агапкин. Она не усваивается организмом, но в химически чистом виде примерно на 75% перерабатывается печенью в жир.Все это делает перечисленные продукты скорее вредными, чем полезными, считает врач.

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