Врач Агапкин назвал продукты, мешающие похудеть
По словам врача Сергей Агапкина, многие продукты, которые рекламируют как средство, помогающее похудеть, на самом деле таковыми не являются. В качестве примера он назвал обезжиренные йогурты.
Агапкин напомнил, что в них содержится в большом количестве сахар. Нередко в такие йогурты также добавляют крахмал, орехи, ягоды, сухофрукты. Это делает продукт более калорийным, несмотря на его низкую жирность.
Мюсли и батончики, которые не содержат сахар, содержат фруктозу, напомнил Агапкин. Она не усваивается организмом, но в химически чистом виде примерно на 75% перерабатывается печенью в жир.
Все это делает перечисленные продукты скорее вредными, чем полезными, считает врач.
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