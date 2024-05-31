Омоложение организма связано с улучшением здоровья сердца

Согласно последнему исследованию учёных из Tufts University и University of Washington, улучшение здоровья сердца может оказать положительное влияние на биологическое старение организма и его клеток. Исследователи рассматривали влияние факторов здорового образа жизни на процесс метилирования ДНК, который регулирует активность генов и связан с биологическим старением.Участники исследования были оценены с использованием инструмента Life's Essential 8, разработанного Американской кардиологической ассоциацией. Этот инструмент учитывает как поведенческие, так и клинические показатели здоровья сердечно-сосудистой системы. Участникам также проводились тесты на метилирование ДНК и оценивалась генетическая склонность к ускоренному биологическому старению.Анализ данных показал следующее:- Улучшение показателя Life's Essential 8 на 13 единиц связано с снижением риска развития сердечно-сосудистых заболеваний на 35%, смертности от них на 36%, и общей смертности на 29%.- Участники с высоким генетическим риском ускоренного биологического старения имели более значимое снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний и смертности при улучшении показателя Life's Essential 8. Это свидетельствует о том, что метилирование ДНК может быть одним из механизмов, объясняющих связь между здоровьем сердца и биологическим старением.- Около 20% связи между показателями Life's Essential 8 и сердечно-сосудистыми исходами объясняется влиянием факторов здоровья сердца на метилирование ДНК, но для участников с высоким генетическим риском эта связь составляла почти 40%.Эти результаты подчеркивают важность поддержания здоровья сердца для замедления биологического старения и снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний и смертности. Дальнейшие исследования необходимы для полного понимания механизмов, связывающих здоровье сердца и биологическое старение, с целью разработки эффективных стратегий профилактики и лечения.

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