Как по отражению в зеркале понять, что у вас зашкаливает гормон стресса

Чем больше вы нервничаете, тем слабее становится ваше здоровье. И когда организм уже на грани, то меняется даже внешний вид человека, говорят врачи.Когда человек ежедневно испытывает стресс, то это влияет на все аспекты жизни: на работе появляются проблемы, дома — ссоры и непонимание, совсем не хочется выбираться на встречи с друзьями и заниматься любимым хобби. Кроме того, появляются усталость, раздражительность, может постоянно хотеться спать или, наоборот, начинает одолевать бессонница.Чем больше негатива в жизни, тем сильнее страдает как психологическое, так и физическое здоровье. Надпочечники начинают активно вырабатывать тот самый гормон стресса — кортизол. Из-за этого мозг начинает думать, что организм находится в опасности. Например, кортизол запускает высвобождение глюкозы из печени, чтобы дать вам быструю энергию. Это увеличивает частоту сердечных сокращений, следовательно, повышает риск патологий сердца и сосудов.«Когда вы подвергаетесь стрессу в течение длительного периода времени, ваш уровень кортизола постоянно повышается. В результате в организме может начаться системное воспаление, что чревато различными осложнениями», — говорит доктор Харпал Бэйнс.Как понять, что у вас зашкаливает гормон стрессаЕсть признаки, которые говорят о том, что у вас слишком много кортизола в организме. Среди них:одутловатое лицо;обильные высыпания как на лице, так и на теле;скачки веса — вы то худеете, то толстеете;появление экземы или псориаза — на теле выступают красные пятна, которые чешутся и шелушатся;цвет лица становится либо красноватым, либо сероватым — так происходит из-за пониженной или повышенной температуры тела;живот начинает резко выступать — у вас вздутие, поскольку кишечник тоже реагирует на избыток кортизола.У женщин также может появиться боль в груди и начаться проблемы с циклом. Более того, уже независимо от пола человек становится беспокойным, его раздражают даже самые банальные мелочи, кажется, что все валится из рук.Чтобы справиться со стрессом, врачи рекомендуют придерживаться простых, но очень действенных рекомендаций. Во-первых, начните правильно питаться: больше овощей, фруктов, рыбы, круп и меньше сладкого и жирного.Во-вторых, наладьте режим дня. Ложитесь спать и просыпайтесь в одно и то же время, при этом проводите в кровати как минимум 7-8 часов. В-третьих, начните заниматься спортом или много гулять — это поможет организму вырабатывать окситоцин и эндорфин, те самые гормоны счастья.Если вы понимаете, что состояние только усугубляется, то не тяните с консультацией профессионала. Психолог поможет разобраться с проблемой и как можно скорее вернуться к привычному спокойному состоянию.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки