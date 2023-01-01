Диетолог Чехонина объяснила, почему худеющим нельзя алкоголь

Российские врачи поддерживают инициативу Всемирной организации здравоохранения о необходимости сокращения потребления алкоголя среди населения. В этом направлении уже достигнуты определенные успехи.Согласно отчету Министерства здравоохранения России за 2023 год, представленному на коллегии министерства в рамках мероприятия «День национальных приоритетов: Продолжительная и здоровая жизнь» на выставке-форуме «Россия», уровень потребления алкоголя снизился с 9,43 литра этилового спирта на душу населения в 2018 году до 8,44 литра в 2023 году. Это сокращение практически на один литр.Юлия Чехонина, кандидат медицинских наук и старший научный сотрудник ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», подчеркивает важность сокращения или полного отказа от употребления алкоголя.В прошлом книги о различных диетах, допускавших употребление вина, пользовались популярностью. Однако за последние годы медицинское сообщество стало более критически относиться к этим рекомендациям. Чехонина отмечает, что, хотя можно составить различные диеты с включением алкоголя, они не принесут пользы для здоровья и могут иметь негативные последствия.Эксперт объясняет, что алкоголь ведет к снижению бдительности, потере контроля над приемом пищи и добавляет лишние калории.Алкоголь стимулирует аппетит и имеет высокую калорийность. Поскольку калорийность спирта составляет семь килокалорий на грамм, организм в первую очередь использует эту энергию, а неиспользованные калории из других продуктов откладываются, что может привести к ожирению.Врач-нутрициолог Игорь Строков не столь категоричен и предлагает учитывать ряд факторов при употреблении алкоголя на диете."Когда дело касается употребления алкоголя на диете для похудения, важно учитывать несколько ключевых факторов: калорийность напитка, его влияние на аппетит и способность организма перерабатывать калории. Хотя лучший подход — это полный отказ от алкоголя, если вы все же решите пить, некоторые виды алкоголя могут быть менее вредны для вашего диетического режима", - говорит Строков специально для МедикФорум.Вот несколько его рекомендаций:Сухое виноБелое сухое вино: обычно содержит около 120 калорий на бокал (150 мл).Красное сухое вино: также около 120-125 калорий на бокал."Сухое вино обычно содержит меньше сахара по сравнению с десертными и сладкими винами".Шампанское (сухое)Содержит около 90-100 калорий на бокал (150 мл).Выбирайте варианты с маркировкой "брют" или "сухое".Светлое пивоЛегкие сорта пива обычно содержат меньше калорий, около 90-110 калорий на бутылку (355 мл).Обратите внимание на калорийность, так как некоторые сорта могут содержать больше сахара и углеводов.Твердый алкоголь с низкокалорийными миксерамиВодка, джин, текила, ром, виски: около 100 калорий на 45 мл (одна порция)."Разбавляйте их водой, минеральной водой или диетическими напитками без сахара, чтобы избежать лишних калорий".Несколько дополнительных советовОграничьте потребление: употребляйте алкоголь умеренно и контролируйте количество. Чем меньше алкоголя вы пьете, тем лучше для вашей диеты.Пейте медленно: это поможет вам насладиться напитком и снизить общее потребление.Избегайте сладких коктейлей: они могут содержать много добавленных сахаров и калорий.Не пейте на голодный желудок: алкоголь может усилить чувство голода и привести к перееданию."Помните, что даже низкокалорийные алкогольные напитки могут замедлить процесс похудения, так как алкоголь влияет на метаболизм жиров и может затруднить контроль аппетита. Всегда лучше проконсультироваться с врачом или диетологом, чтобы выбрать оптимальную стратегию для достижения ваших целей в области здоровья и веса".

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