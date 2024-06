ЧТО происходит с телом, если Вы едите, когда не голодны

Есть, когда голода нет и в помине — классическая американская забава. Кто из нас при виде пакетика с блестящими от жира чипсами хоть раз ответил вежливым отказом: «Спасибо, я не голоден»?К сожалению, питание, когда организм физически в нём не нуждается, не только приводит к неприятному ощущению тяжести, но и чревато опасными последствиями для здоровья. В ходе недавнего исследования 45 студентов попросили оценить степень своего голода, прежде чем съесть порцию пищи с высоким содержанием углеводов, которые, как известно, способны вызвать резкое повышение уровня сахара в крови. Затем, после приёма пищи, уровень глюкозы в крови студентов измеряли через равные промежутки времени.В результате было обнаружено, что уровень сахара в крови студентов, которые перед приёмом пищи не испытывали голода, был выше, чем у тех, кто испытывал умеренный голод. Автор исследования Дэвид Гэл (David Gal), адъюнкт-профессор маркетинга Иллинойсского университета в Чикаго, придерживается следующего мнения: «Когда мы не голодны, организм не готов усваивать питательные вещества. Когда мы испытываем голод, мы более восприимчивы, то есть физиологически готовы усваивать питательные вещества, в том числе глюкозу».Единичное резкое повышение уровня сахара в крови не убьёт вас. Но если такие всплески будут повторяться раз за разом в течение длительного времени, средний уровень глюкозы в крови может остаться повышенным. Уровень глюкозы определяют при помощи анализа A1С (анализ крови на гликогемоглобин). (По данным Национального института диабета, болезней пищеварительной системы и почек США (The National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases), нормальным считается показатель ниже 5,7%.)«Если такие резкие скачки уровня глюкозы будут происходить постоянно, то в конце концов ваш средний уровень А1С гемоглобина повысится», — сказала инструктор по диабету Тами Росс (Tami Ross) в интервью для раздела вопросов и ответов о диабете ресурса Эвридей Хэлс (Everyday Health) от 2013 года. «Известно, что у людей с повышенным уровнем А1С гемоглобина с течением времени повышается риск возникновения осложнений, например, заболеваний сердечнососудистой системы».Почему же возникает такая необходимость есть, если мы не голодны?В «современной атмосфере потребления», как выразился Дэвид Гэл, мы «постоянно окружены информацией о пище».Пищу, которая стимулирует мозговые рецепторы, вызывая удовольствие, — например, гамбургеры, пицца и шоколад — легко найти в ресторанах, продовольственных магазинах и супермаркетах. Даже когда мы не едим, об этой пище постоянно напоминает телевизор или социальные сети. В итоге нам хочется есть независимо от того, голодны мы или нет.По данным другого исследования, есть ещё одна причина, по которой мы нередко продолжаем есть, хотя уже не голодны. Исследователи из Техасского университета в Остине обнаружили, что мы склонны воспринимать «здоровую» пищу как менее сытную, поэтому в конечном счёте съедаем больше, чем действительно нужно.Для того, чтобы удержаться от переедания, Дэвид Гэл рекомендует игнорировать внешние стимулы, как, например, доступность шоколадок, которые легко купить прямо у кассы в магазине, и вместо них прислушиваться к внутренним сигналам тела.«Мы всё время едим, но не потому, что голодны, а потому, что видим что-то, что выглядит вкусным», — считает Дэвид. «Мы едим почти на автомате, просто потому, что пища лежит перед нами».Дэвид советует «смотреть на питание с позиции внутренних ощущений — насколько вы голодны». «И прекращайте есть», — говорит он, — «когда голода больше нет».

