«Он отвечает за все»: названы продукты-рекордсмены по содержанию магния
Магний — это макроэлемент. В нашем организме содержится примерно 25 г магния: чуть больше половины — в скелете, а остальное — в мягких тканях. В каких продуктах содержится. Магний есть во многих продуктах, но особенно его много в темно-зеленых листовых овощах, бананах, кураге, авокадо, орехах, горохе, бобовых, продуктах из цельного зерна и в молоке, — добавила медик.
Ранее врач-физиотерапевт Светлана Малиновская рассказала, что чемпионами по содержанию витамина C являются шиповник, сладкий перец и черная смородина. Она посоветовала включать в рацион облепиху, киви, петрушку, укроп, цитрусовые и квашеную капусту.
Диетолог Алена Барредо до этого объяснила, что подсолнечное масло полезнее оливкового по некоторым характеристикам. Она уточнила, что в нем содержится большое количество фитостерола, который является природным антиоксидантом и снижает вероятность инсульта и развития рака.
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